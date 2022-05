Sei alla ricerca di una soluzione green e moderna per rinnovare l’arredamento di casa? I pallet potrebbero essere l’idea giusta per te! Ne esistono di diversi formati e dimensioni e in questo articolo ti mostreremo come riciclarli per il tuo arredamento. Una volta ripuliti e abbinati con cura, posso diventare ottimi complenti d’arredo o, addirittura, veri e propri mobili funzionali.

Scaffali e mensole

Una soluzione versatile e funzionale per integrare i pallet in casa è quella di usarli come mensole o scaffali. Una proposta semplice ma di grande effetto capace di donare un tocco rustico, che ricorda la natura, a qualsiasi ambiente. I più creativi potrebbero sbizzarrirsi con i colori e creare delle composizioni in tema con il resto dell’abitazione.

È possibile anche optare per soluzioni che utilizzino solo parte della struttura, come avviene ad esempio in questo caso:

qui il pallet è stato trasformato in una pratica bacheca, con tanto di mensole: perfetta per la scrivania!

Divani e letti

Puoi facilmente convertire dei grossi pallet in strutture adatte a supportare letti o divani. Per adattarli al resto dell’arredamento potresti optare per una semplice mano di vernice e oppure potresti abbinarli a cuscini e coprimaterassi colorati.

Lo spazio sottostante, tra le doghe di legno può essere usato come comodo portaoggetti: è perfetto per i libri!

Divani e letti costruiti in questa maniera saranno estremamente leggeri e facili da spostare all’occorrenza. Tuttavia, per chi desidera godere di un’ulteriore comodità, è possibile aggiungere delle rotelle alla base della struttura.

Pallet anche per gli esterni!

Anche in balcone e negli spazi esterni potresti usare i pallet per creare delle versatili sedute di facile manutenzione. Si tratta di strutture resistenti e perfette per gli ambienti verdi. In questo caso potresti trasformare gli spazi sottostanti al telaio in pratici scomparti in cui riporre gli attrezzi da giardinaggio.

L’articolo Arredamento con i pallet proviene da News Tecnocasa.