Lo abbiamo sentito dire spesso, eppure è la verità: anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza. Specialmente quando si parla di interior design. Un punto luce in un angolo strategico, sedute ad hoc e persino i cuscini contribuiscono a cambiare il mood di una stanza. E se acquistare nuovi mobili richiede tempo e una spesa spesso elevata, giocare con i particolari può essere divertente e easy al tempo stesso. Prendiamo il soggiorno, con quel divano tinta unita che con il tempo è diventato un po’ noioso. Oppure la chaise long in ingresso che ha visto tempi migliori. Invece di sostituire o cambiarne il rivestimento basta decorarle con cuscini colorati, magari decorati con stampe e ricami speciali.

Perché, poi, limitarsi alle aree living quando anche la stanza da letto può rifarsi il look grazie a federe di pura seta. In questo caso il beneficio non sarebbe solo estetico, ma anche cosmetico grazie alle speciali proprietà di un materiale che è puro lusso per i capelli e la pelle. Perché non solo previene le rughe ma evita anche che la chioma diventi crespa e si creino dei nodi.

Non bisogna poi dimenticare gli spazi aperti, come veranda e terrazzo, dove i cuscini sono perfetti per dare un tocco elegante e ricercato a mobili rustici o semplicemente molto basici. Nel caso non ci sia una tettoia e i mobili risultino esposti alle bizze del tempo basta puntare su materiali idrorepellenti e adatti all’outdoor.

Nella gallery in apertura una selezione di federe e cuscini ideali per rinnovare casa in modo semplice ma d’impatto.