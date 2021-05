arredare-la-casa-al-mare:-tra-tessuti-e-complementi

Abbiamo cercato qualche ispirazione per arredare, tra tessuti e complementi, il nostro rifugio al mare. Ma non solo, perché tanti dei nostri suggerimenti sono perfetti anche per chi, nelle case di città nel pieno della frenesia metropolitana, vuole ricreare il suo angolo di pace e relax.

IL LINO: LA FIBRA PIÙ NOBILE

Rispettoso dell’ambiente e di facile manutenzione, è un tessuto che racchiude anche delle proprietà benefiche per il nostro corpo. In più, grazie proprio alla sua leggerezza, traspirabilità e la capacità di assorbire l’umidità lo rendono perfetto per la casa.

Lo sapevate che esiste una manifestazione a livello europeo che lo celebra? Si chiama Amo il Lino, la organizza CELC, la Confederazione Europea del Lino e della Canapa, e in Italia, Francia e Regno Unito andrà avanti fino al 15 giugno. A Milano, tante le boutique e le esposizioni dedicate a questa iniziativa.

Qualche esempio? Alla Galleria Paola Colombari è esposto il progetto di Fibra research, fondato dalle designer Adriana Fortunato e Caterina Fumagalli. Si tratta di un arazzo della collezione NOLOOM, un’opera di Art Design realizzata con scarti di puro lino recuperati direttamente dalle aziende.

Un pezzo unico e importante che può diventare un quadro da appendere a parete, ma anche un divisorio tra due stanze: grazie alla sua texture e trama permette un passaggio di luce capace di creare immediatamente un’atmosfera speciale.

L’arazzo della collezione NOLOOM di Fibra Research

Nello showroom in Brera di C&C MILANO, invece, è esposto un pezzo unico dall’archivio di Piero Portaluppi. Si tratta di una panchina in legno dove trova perfettamente spazio il cuscino rivestito in lino, in una delle tante fantasie chic del brand milanese.

La panchina dell’archivio di Piero Portaluppi, rivestita con lino di C&C Milano.



L’ESTETICA MEDITERRANEA: DALLA MODA ALLA CASA

Le sfumature lifestyle sono tante, partono dal nostro guardaroba e arrivano fino alle stanze della nostra abitazione. Così Mango, che ha fatto delle atmosfere mediterranee il suo DNA, ha pensato di allargare l’offerta dei suoi prodotti fino a creare la Home Collection, per fare in modo che il nostro stile si rispecchi anche con quello della nostra casa.

Questa primavera-estate il focus è sui prodotti tessili, in colori neutri e con qualche tocco di blu e verde, sulle candele e sui profumatori. Dalla prossima stagione, poi, tante altre novità. E anche in questo nuovo progetto non manca una forte attenzione alla sostenibilità: il 75% dei tessuti è realizzato con lino e cotone sostenibili e la produzione dell’80% degli articoli è realizzata in paesi vicini alla Spagna.

La biancheria da letto di Mango Home Collection



PER IL TERRAZZO: LA POLTRONA DAL DESIGN VINTAGE

I felici e spensierati anni Sessanta hanno lasciato un’impronta importante nel design italiano. Oggi, in questo settore come nella moda, è periodo dei revival e quale migliore momento per far tornare in auge la Spaghetti, iconica poltrona relax di FIAM? Reinterpretata da Francesco Favagrossa, il fondatore del brand, che per questa estate l’ha immaginata in nuove tinte: dalla versione tricolore giallo/arancione/rosso e blu/celeste/bianco alle nuance monocromatiche che vanno dal verde brillante all’elegante bordeaux, immancabili le versioni optical bianco e nero.

Telaio in acciaio o alluminio e schienale anatomico, regolabile in 6 posizioni. Cordonatura intrecciata a mano in Italia nel caratteristico tondino in PVC, è perfetta sul terrazzo, in giardino in città come in vacanza.

Poltrona Spaghetti di FIAM

LA BOTTEGA NEL CUORE DELLA SARDEGNA

L’experience hotel Su Gologone nel cuore del Supramonte in Barbagia, presenta la sua nuova collezione Botteghe Su Gologone: pezzi unici realizzati artigianalmente sull’isola, che racchiudono al meglio le tradizioni della terra sarda.

Tessuti, ceramiche, cuscini, servizi di piatti, bicchieri, tovaglie, nascono tutte dalla creatività di Giovanna Palimodde, proprietaria del Su Gologone Hotel, ma anche artista e collezionista d’arte.

Cuscini di Botteghe Su Gologone



MARE, PROFUMO DI MARE

Immaginate le molteplici sfumature dell’acqua, dal blu scuro al verde smeraldo ai toni turchesi: l’atmosfera cristallina dell’oceano. Acqua Blu è la fragranza di Millefiori che esplora intensi contrasti: dalle note agrumate frizzanti di limone e bergamotto alle quelle di ambra calda e cedro.

Acqua Blu è la fragranza di Millefiori

Per queste e altre ispirazioni su come arredare la casa, di villeggiatura o di città, in stile mediterraneo, sfogliate la gallery in alto.