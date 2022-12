Arredare la zona pranzo e la cucina richiede un’attenzione particolare: sono i luoghi in cui si passa la maggior parte della giornata, e al contempo dove si possono ricevere anche gli ospiti. Nel momento in cui scelgono i mobili, sarà una buona scelta preferire quelli modulabili, che si adattino a varie occasioni, come un tavolo […]

Arredare la zona pranzo e la cucina con un tavolo per ogni stile ed esigenza scritto su Più Ricette da Redazione.

valipomponi