Arrendatário leva multa de R$ 11,8 mil por devastar área de vegetação nativa para o plantio de mandioca em Marabá Paulista

Polícia Militar Ambiental fez a mensuração e a sobreposição de imagens através de monitoramento via satélite. Fiscalização constatou devastação ambiental em Marabá Paulista (SP)

Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental aplicou nesta terça-feira (13) uma multa de mais de R$ 11,8 mil contra um arrendatário, de 31 anos, identificado como responsável pela devastação de uma área de 2,157 hectares de vegetação nativa em uma fazenda, em Marabá Paulista (SP).

Os policiais fizeram a mensuração e a sobreposição de imagens através de monitoramento via satélite.

Segundo a corporação, o arrendatário da área disse que desconhecia sobre autorização para tal procedimento e que fez a limpeza para o plantio de mandioca.

Ele recebeu um auto de infração ambiental no valor de R$ 11.864,32 por destruir vegetação nativa em estágio inicial.

Imagem de satélite identificou devastação ambiental em Marabá Paulista (SP)

