Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Drenas, e goditi me veturë viktimën

Një person është arrestuar në komunën e Drenasit, i dyshuar për tentim vrasje ndaj një burri tjetër.

Në raportin e policisë thuhet se i dyshuari e ka goditur me veturë viktimën, teksa bëhet e ditur se deri te ky incident ka ardhur për një mosmarrëveshje të mëparshme që kishin dy personat.

Viktima, sipas policisë, është dërguar për trajtim mjekësor, kurse i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

“Një mashkull kosovar është arrestuar për arsye se i njëjti kishte goditur qëllimisht me veturë viktimën mashkull kosovar, të cilit i kishte shkaktuar lëndime trupore. Sipas viktimës, incidenti ka ndodhur për shkak të disa mosmarrëveshjeve të mëparshme që kishte me të dyshuarin. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

