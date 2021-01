arriva-andor,-la-serie-tv-di-star-wars-con-diego-luna

Andor serie tv quando esce: nel 2022

Star Wars Rogue One serie tv prequel su Cassian Andor: svelato il secondo progetto live-action targato Lucasfilm per Disney+.

Quando esce Andor? La serie con protagonista Diego Luna debutta nel corso del 2022 su Disney+ in tutto il mondo. Le riprese sono iniziate verso fine novembre ai Pinewood Studios di Londra. La produzione avrebbe dovuto prendere il via nel corso del 2019, e successivamente ha sostenuto un posticipo per via dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Nell’aprile 2019, il CEO di The Walt Disney Company Bob Iger aveva annunciato una serie live-action ambientata nell’universo di Star Wars con protagonista Cassian Andor, uno degli eroi del film Rogue One: a Star Wars Story.

Cast di Andor serie tv: attori e personaggi

Diego Luna nei panni di Cassian Andor nel poster di Rogue One: A Star Wars Story. Credits: Lucasfilm/Disney.

Torna a vestire i panni del capitano Andor Diego Luna, attualmente protagonista di Narcos Messico. Al suo fianco avrebbe dovuto esserci Alan Tudyk a nuovamente la voce al droide K-2SO, ma sembra che lo vedremo in una (eventuale) seconda stagione della serie.

Genevieve O’Reilly (Tin Star) tornerà nelle vesti di Mon Mothma, il capo dell’Alleanza Ribelle, dopo averla interpretata in Rogue One e in una scena tagliata di Episodio III: La Vendetta dei Sith.

Annunciati anche gli ingressi nel cast di Stellan Skarsgard (Chernobyl), Denise Gough (Collett), Fiona Shaw (Killing Eve), Adria Arjona (Good Omens) e Kyle Soller (Anna Karenina).

Di cosa parla Andor serie tv: trama e anticipazioni

Title card e logo di Andor, la serie tv di Star Wars. Credits: Lucasfilm/Disney.

Ambientata cinque anni prima degli eventi raccontati nel film, la serie su Cassian Andor racconterà le sue avventure mentre lavorava come spia dei ribelli negli anni formativi della Ribellione, prima degli eventi raccontati in Star Wars: Una Nuova Speranza. Questa serie live-action di Star Wars è descritta come “un entusiasmante thriller di spionaggio ricco di missioni pericolose che hanno come obiettivo riportare la speranza in una Galassia stretta nella morsa dello spietato Impero”.

Chi è Cassian Andor, protagonista della serie Rogue One prequel

Cassian Andor è apparso nel film Rogue One, film uscito nel 2016 e ambientato nell’universo di Star Wars. Fu il primo film a non appartenere alla Saga della famiglia Skywalker, inaugurando la collezione A Star Wars Story dedicata a capitoli antologici che esplorano racconti inediti per il franchise. Diretto da Gareth Edwards, Rogue One svela come furono trafugati i piani della Morte Nera da parte dell’Alleanza Ribelle, concludendosi soltanto pochi minuti prima dell’inizio del primo film di Star Wars ad essere realizzato, Episodio IV Una Nuova Speranza (1977).

Difficile realizzare un sequel di Rogue One visto che i suoi protagonisti muoiono nei minuti conclusivi del film. Per questo motivo la serie televisiva di Star Wars che Lucasfilm produrrà per Disney+ esplora le origini di Cassian Andor prima di conoscere Jyn Erso sul pianeta Wobani.

In Rogue One, la protagonista Jyn Erso (Felicity Jones) viene reclutata da Cassian Andor (Luna) per una missione considerata folle: rubare il progetto originale della Morte Nera, la nuova arma di distruzione costruita dal malvagio Impero Galattico grazie all’ingegno del padre di Jyn, Galen (Mads Mikkelsen). Sconfiggendo il malvagio Direttore imperiale Orson Krennic (Ben Mendelsohn), Jyn e Cassian compiono un gesto eroico sacrificando le loro vite sul pianeta Scarif per trasmettere con successo i piani della Morte Nera alla flotta Ribelle. Rogue One ha avuto un grande successo al botteghino, guadagnando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Andor serie tv trailer: primo sguardo al progetto

In occasione della Investors Call del 10 dicembre 2020, Disney ha svelato la sizzle reel dal set di Andor, che trovate di seguito:



Andor serie tv episodi: quanti sono

La serie Andor conta dodici episodi.

Tony Gilroy, che ha scritto la sceneggiatura del film Rogue One, è autore e showrunner della serie televisiva. Inizialmente Gilroy avrebbe dovuto essere anche regista della serie, ma a causa della pandemia globale non ha potuto raggiungere Londra. Subentra dietro la cinepresa per i primi tre episodi Toby Haynes.

Tra gli scrittori ci sono anche Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (House of Cards), e Stephen Schiff (The Americans).