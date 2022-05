Arriva il Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: si potrà avere entro luglio, ecco come averlo

Il decreto Aiuti introduce il bonus 200 euro: In arrivo il bonus da 200 euro per i lavoratori e i pensionati italiani. La misura a sostegno del reddito è stata annunciata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza di presentazione del decreto Aiuti approvato dal governo il 2 maggio 2022 (qui tutte le misure). L’intento è limitare le conseguenze economiche della crisi in Ucraina e della crisi energetica che pesano su imprese e famiglie. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Il bonus per i redditi fino a 35 mila euro

Il nuovo aiuto introdotto dal governo dovrebbe arrivare tra giugno e luglio e in concreto si tratterà di un aumento netto della pensione o in busta paga.

Come detto da Draghi, dovrebbe interessare 28 milioni di italiani. Nel dettaglio pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con redditi fino a 35 mila euro. Il premier ha specificato che per pensionati e lavoratori il bonus sarà uguale per tutti.

I fondi ricavati dalla tassa sugli extra profitti delle aziende dell’energia

Il sostegno al reddito (e quindi il bonus) è reso possibile dall’aumento della tassa sugli extra-profitti delle aziende dell’energia. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha spiegato che sono previsti in tutto «6 miliardi per finanziare trasferimenti capitali di 200 euro per pensionati e lavoratori».

Questi incentivi saranno «finanziati con il proseguimento del prelievo straordinario su imprese produttrici, importatrici e rivenditrici di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi per i quali si prevede un ulteriore prelievo del 15% sulla medesima base imponibile definita nel precedente intervento».

Come richiedere il bonus da 200 euro voluto da Draghi?

Non si tratta, in realtà, di un bonus richiedibile ma di una erogazione una tantum. La somma viene quindi distribuita una volta sola. Il bonus risulterà versato direttamente nel cedolino della pensione o nella busta paga del lavoratore. Come detto, dovrebbe essere distribuito entro luglio.

