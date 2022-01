arriva-il-bonus-affitti,-900-euro-subito-a-tutti-coloro-che-pagano-un-fitto-per-la-casa.-la-domanda-sta-per-scadere,-andate-qui

A breve scadrà il tempo per presentare la domanda per il Bonus Affitti. E’ stato un anno di aumenti ma anche di ristori. E’ ormai da tempo che i cittadini italiani godono del reddito di cittadinanza. A questo si sono aggiunti gli aiuti economici per quelle attività che hanno chiuso durante la pandemia, e altri aiuti per le ristrutturazioni di palazzi e condomini. Allo stesso tempo, però, le spese quotidiane sono aumentate sempre più. Elettricità, gas e non solo pesano molto sulle famiglie, che sempre più spesso devono tenere sotto controllo il loro utilizzo. Diventa sempre più difficile vivere in Italia.

Tra tasse e spese, i giovani adulti sono quelli che risentono maggiormente della situazione economica del nostro paese. Mentre in altri posti nel mondo appena si raggiunge la maggiore età si è già abituati a sbattere le ali e volare lontani dal protettivo nucleo familiare, in Italia ci vuole molto più tempo. I giovani non riescono a inserirsi facilmente nel mondo del lavoro e si ritrovano a necessitare dell’aiuto dei genitori. Vediamo così uomini e donne che a 30 anni sono ancora in seno alla casa dei genitori, che addirittura ci restano anche dopo il matrimonio, preferendo non aggiungere spese. Questa situazione potrebbe essere modificata con il Bonus che vi esporremo.

Il Bonus Affitti serve proprio a incentivare i giovani italiani a lasciare l’abitazione in cui sono cresciuti e trasferirsi altrove. Questo non vuol dire solamente imparare a camminare sui propri piedi, ma anche riuscire a gestire una casa. Cosa che molti italiani imparano a fare tardissimo. Chi non conosce trentenni che non sanno cucinare oppure lavarsi un vestito? Questa è la situazione nella nostra penisola. Sicuramente, non è soltanto la pigrizia dei giovani adulti a determinare un tasso così alto di ‘mammoni’. Ma anche la difficoltà che possono incontrare nel mantenersi da soli.

Non solo il peso di un affitto, ma anche le bollette adesso hanno cominciato a gravare molto di più sul bilancio mensile. E la pandemia di Covid-19 di certo non ha aiutato. Mentre una certa elìte si è arricchita ancor di più, come spesso accade durante i periodi di crisi, tantissime persone hanno visto crollare i propri sogni e ambizioni. Tantissimi giovani adulti si sono ritrovati senza un lavoro e magari chi si era spinto a vivere da solo è dovuto tornare indietro, sicuramente con estremo rammarico. Ma vediamo il Bonus del Affitti in cosa consiste materialmente e come ci potrebbe aiutare.

Ci sono vari requisiti che lo Stato richiede per elargire il Bonus Affitti. Il Bonus verrà assegnato soltanto a quei giovani che vanno dall’età di 20 anni a quella di 31 ancora incompiuti, e che non superino la cifra di 15.493.71 euro di reddito annuo. Viene esercitato a titolo di detrazione fiscale del 20% della cifra spesa per la locazione, o con un tetto massimo non superabile di 2mila euro. I primi quattro anni di contratto comportano una detrazione al lordo di 991,60 euro. come detto, al 20% del totale del canone locativo, o con un valore invalicabile di 2mila euro.

Sono necessari:

un contratto di locazione effettivo e riconosciuto per tutto il 2021;

avere pagato tutte le rate dell’affitto al 2021;

avere un reddito annuo non superiore ai 22.500 euro certificato dall’Isee;

non disporre del reddito di cittadinanza;

La compilazione della domanda richiede l’accesso tramite SPID e poi alla stessa vanno allegati la copia del contratto di locazione ed il proprio Iban. Il periodo utile in cui avanzare la domanda è partito lo scorso 15 dicembre 2022, la scadenza è fissata per le ore 18:00 del 2 febbraio 2022. Per inoltrarla bisogna visitare questo link.

