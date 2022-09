Arriva il Bonus Bolletta del Gas, Ecco in quali regioni sarà quasi gratis e come fare richiesta subito

Finalmente, poche ore fa, è stata lanciata una bella notizia per quanto riguarda le bollette del gas. Sono mesi in cui la popolazione italiana è davvero in crisi per l’inflazione causata dalla guerra in Ucraina. Molte famiglie non riescono ad andare avanti in quanto c’è stato l’aumento dei prezzi su tutto, in particolare su bollette, benzina, metano ma anche sul cibo. Insomma, la maggior parte delle spese quotidiane che un italiano medio affronta ha subito un aumento notevole in un breve arco temporale tale da non permettere alcuna organizzazione economica.

Gli avvenimenti degli ultimi due anni, prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina, hanno davvero messo in ginocchio moltissimi lavoratori e tante famiglie italiane, specie quelle con molti figli e per lo più piccoli. Questi infatti non posso contribuire alle spese e generalmente, hanno bisogno di una forte base economica dei loro genitori. Purtroppo, più si va avanti e più non si vede una via d’uscita. Alcune regioni, allora, decidono autonomamente il da farsi per fronteggiare al meglio la tragica situazione.

E’ ciò che è accaduto in una regione meridionale dell’Italia, la Basilicata, che ha formato una legge per stabilire un rimborso per i prossimi due anni per le bollette del gas. Siamo a settembre inoltrato per cui si va incontro all’inverno e si sa che ci sarà bisogno di riscaldamento e molta più energia/corrente verrà consumata. Il presidente della Basilicata, Vito Bianchi, dunque, ha pensato ad uno sconto notevole sulla bolletta del gas agevolando economicamente i suoi abitanti.

Ovviamente le bollette non saranno totalmente gratuite e dunque non si potrà usufruire del gas gratuitamente. Ci saranno comunque delle spese ravvisabili in voci come oneri, trasporto e la gestione dei contatori. Inoltre, il rimborso, che è previsto per i prossimi due anni, non è destinato a chiunque. A poterne agevolare saranno le famiglie e gli enti pubblici. Non saranno beneficiari, invece, gli enti pubblici economici e coloro che utilizzano delle fonti di energia diverse dal metano come pellet, legna o riscaldamento a gas.

