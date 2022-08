arriva-il-bonus-pc:-ben-800-euro-per-tutti-per-comprare-nuovi-computer.-ecco-come-averlo-subito

Nuovissimo bonus in arrivo. Questo volta è proprio per tutti. Si tratta di un bonus tecnologico che farà la felicità di tantissime famiglia, risollevandole dalle infinite spese degli ultimi due anni a cavallo della pandemia. Dopo quello per gli studenti, arriva quello universale. Vediamo tutti i dettagli e come fare per richiederlo.

Nell’epoca della digitalizzazione avere un computer ed una buona connessione ad internet è indispensabile. La tecnologia si è estesa a infiniti campi e farne a meno è ormai impossibile. Che si tratti di scuola o di lavoro, il pc è un oggetto preziosissimo. Ma non è scontato che tutti possano permetterselo. A volte in un’unica famiglia tutti i membri ne necessitano. Proprio per questo arriva un nuovissimo bonus tecnologico da 800€ pronto a soccorrere le famiglie italiane. Già nel 2020 alcune regioni avevano messo a disposizione dei fondi di 200€ per permettere agli studenti di sostenere la didattica a distanza.

Tra le regioni interessata ricordiamo sicuramente la Campania. Il bonus tecnologico era, però, solo valido per gli studenti. In questo caso invece possono beneficiarne tutti. Il bonus non solo serve come ausilio per gli italiani ma anche per fare in modo che il livello della tecnologia italiana sia al pari di quello europeo. Si è notato, infatti, che i nostri computer sono in generale più vecchi e la connessione internet meno veloce rispetto al resto del continente. Il nuovo bonus in arrivo è doppio: permetterà sia l’acquisto di un pc sia di migliorare la propria connessione.

Il primo bonus è quello internet. Vengono messi a disposizione 300€ per ogni famiglia. Viene generato un voucher utilizzabile presso qualsiasi gestore internet. Inoltre, se nel corso dell’anno la famiglia dovesse trovare un’offerta migliore, il bonus sarebbe ugualmente applicabile e valido. Con i soldi a disposizione sarà possibile avere un contratto che permetta di navigare ad alta velocità per ben 24 mesi. Un valido incentivo per tutti coloro che vogliono migliorare il servizio e la velocità di navigazione. Dunque su qualsiasi contratto risparmiereste 300 euro.

Oltre al bonus internet, sarà poi messo a disposizione anche quello per il computer. Questo avrà il valore di ben 500 euro. Il denaro è sufficiente per comprare un ottimo pc. In generale, qualsiasi sia il costo, avreste sempre 500 euro di sconto. Avere un computer può sembrare la cosa più normale e scontata del mondo ma a volte è un lusso che non tutti possono permettersi. Potranno usufruirne tutte le famiglie il cui ISEE non supera i 9000€. Questo bonus sarà emesso dalla regione Puglia ma si spera che possa estendersi anche ad altre regioni d’Italia.Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

