arriva-il-secondo-film-di-fallen?-gli-aggiornamenti

Fallen è un film basato sulla saga di romanzi di Lauren Kate. Va in onda in Italia in prima tv assoluta mercoledì 16 dicembre 2020 su Italia 1. L’appuntamento è alle 21.20. Dopo la visione di Fallen, tanti fan si chiedono se anche il prossimo libro della saga diventi un film. Fallen 2 uscita a breve? Anzi, Fallen 2 film in arrivo prima o poi? Ecco tutto quello che sappiamo.

Fallen 2 film uscita

Il film Fallen è tratto dalla saga di libri dell’autrice Lauren Kate. Il primo volume, intitolato appunto Fallen, è uscito nel 2009 e solo dopo molti anni si è deciso di realizzarne l’adattamento cinematografico. L’omonimo film è uscito nelle sale nel 2016 (in Italia nel 2017) e molti si chiedono se ci sarà mai un seguito.

Per il momento non ci sono informazioni o conferme su Fallen 2 film anche se meriterebbe davvero di essere prodotto, data l’originalità della storia e data la fedeltà alla storia originale con cui i produttori della pellicola hanno prodotto il primo film.

Non avendo certezza sul fatto che Fallen 2 diventi davvero un film, non possiamo parlare – ovviamente – di una concreta data di uscita. Nel frattempo ricapitoliamo tutto su Fallen: saga da non perdere!

Trama del film Fallen: di cosa parla il primo film

Harrison Gilbertson In Una Scena Di Fallen Credits M2 Pictures E Mediaset

Il film Fallen ha come protagonista Lucinda Price, una ragazza che viene iscritta dai genitori in un istituto correzionale, la Sword & Cross. La ragione è il presunto omicidio da parte della ragazza nei confronti di un suo compagno di scuola. Inoltre vedere delle ombre minacciose che la seguono ovunque vada. Qui fa la conoscenza di ragazzi “singolari”: il tenebroso ma affabile Cam, la disponibile Arrianne e la scontrosa Molly. C’è poi Daniel Grigori, i ragazzo misterioso e riservato da cui si sente subito attratta. Lui però sembra respingerla e ogni tentativo di approccio da parte della ragazza risulta vano.

Fa poi amicizia con Penn, ragazza solitaria che lavora negli archivi della scuola, la quale le rivela che il dossier di Daniel è completamente vuoto. Facendo ulteriori ricerche inoltre, Luce trova un foto scattata nel 1800 con raffigurati due ragazzi inspiegabilmente identici a lei e Grigori. Inizia inoltre ad avere ricordi di una vita mai vissuta, ma sempre con protagonista il ragazzo che cerca invano di stare lontano da lei.

Quando decide di voltare pagina e di dare una chance a Cam, sarà proprio Daniel a farsi avanti: lui è un angelo caduto e loro due sono innamorati da milioni di anni, in tutte le vite vissute. Luce infatti muore ogni volta quando raggiunge i 17 anni, sempre dopo aver baciato Daniel. Questa volta però tutto è cambiato, perché è venuta meno una delle condizioni della “maledizione”: la ragazza infatti non è battezzata e perciò non valgono più le regole del Paradiso e dell’Inferno. Posta davanti a una scelta, se iniziare una nuova storia con Cam (anche lui angelo caduto) o di tornare con l’amore della sua vita, Luce non ha scelta: sceglierà sempre l’amore.

Fallen 2: trama del secondo libro

Il secondo libro della saga Fallen, che Lauren Kate ha intitolato Torment, cambia scenario. Lucinda infatti verrà portata da Daniel in una scuola speciale per Nephilim (figli di angeli ed esseri umani) per rimanere al sicuro. Qui farà la conoscenza di Miles, ragazzo gentile che si dimostrerà un ottimo amico, e di Shelby, ragazza scontrosa e nuova compagna di stanza. Nonostante sia un posto pacifico, la protagonista è sempre sotto i riflettori: infatti tutti sanno della storia d’amore travagliata e durata secoli con Daniel. Inoltre c’è una guerra imminente tra Paradiso e Inferno e tutti dovranno schierarsi.

Daniel inoltre si farà più distante perché sta cercando di tenere lontana la ragazza che ama dagli Esclusi. Questi infatti hanno il preciso scopo di eliminare Luce e Daniel ha stretto una tregua con Cam per unirsi contro di loro ed eliminarli. Ma questo porterà a una breve “crisi” tra i due. Luce infatti si avvicinerà di più a Miles che si è preso una cotta per lei. Questo però non basterà a separare i due innamorati.

Durante il giorno del Ringraziamento, la protagonista farà ritorno a casa e inviterà sia il suo ragazzo (con gli altri angeli) che i suoi due nuovi amici. La situazione però, inizialmente tranquilla, degenererà per via degli Esclusi e la Price, stufa di essere tenuta all’oscuro di tutta la situazione e cercando di ricordare il suo passato, evoca le ombre che l’hanno sempre accompagnata e che ha scoperto essere dei portali temporali, e vi salta dentro.

Fallen 3, trama del terzo libro

Il terzo libro della saga di Fallen, intitolato Passion, racconta tutti i salti temporali di Luce. La ragazza dopo essere entrata letteralmente nelle ombre, incontra un nuovo amico. Questi infatti è un gargouille e si chiama Bill. In ogni capitolo del terzo volume, la protagonista si ritroverà in un’epoca diversa in città diverse e incontrando la sé del passato svariate volte. È stata una nobildonna, un’infermiera, un’ancella, persino una vittima sacrificale in epoca Maya. Ciò che però non è mai cambiato è stato il suo amore per Daniel. Lui è sempre lo stesso, non si reincarna mai ma vive da milioni di anni in attesa di rivedere la ragazza che ama ogni 17 anni.

Anche l’angelo del presente è entrato nelle ombre e così tutti i loro amici, per trovare la Price e tornare a casa. Luce assiste spesso al loro primo incontro nelle vite passate e Bill le insegna a fondersi con la se stessa dell’era in cui si trova per assorbire anche i ricordi persi. La istiga però anche a uccidere la sé del passato per rompere la maledizione e vivere felice nel suo presente. Quando lei però si rifiuta il suo accompagnatore scopre le carte: egli è in realtà Lucifero e vuole riscrivere gli ultimi 7000 anni di storia intrappolando gli angeli caduti nelle ombre.

Fallen 4, trama del quarto libro

I protagonisti hanno solo nove giorni per salvare il mondo ed evitare che Lucifero riscriva 7000 anni di storia. Decidono così di dividersi per trovare tre reliquie che permettano loro di scoprire l’esatta ubicazione del demone e sconfiggerlo una volta per tutte. Non hanno vita facile però: ci sono ancora coloro che sono contro la storia d’amore tra Luce e Daniel e che cercano di eliminarli. Una volta trovato, la ragazza inizia a ricordare ogni cosa. Lei infatti era un angelo e si era innamorata di Lucifero. È questa la ragione per cui il diavolo vuole cambiare la storia: vuole avere una lunghissima vita con lei al suo fianco.

La ragione per cui però lei non lo ha più voluto è per le sue manie di grandezza. Lucifero infatti voleva che anche lei si ribellasse a Dio. Lei però ha incontrato l’angelo Daniel e ha preferito la sua dolcezza. Quando nel presente la protagonista si confronta con il responsabile della caduta vengono fermati dal Trono, che chiede per un’ultima volta a tutti di schierarsi. La risposta di Daniel e Luce però è sempre la stessa: loro sceglieranno sempre l’amore. Dato che i due ne hanno passate tante quindi potranno vivere un’ultima vita da umani, anche se non è detto che si rincontreranno. Nel finale assistiamo al loro primo incontro, al college, mentre gli angeli li osservano innamorarsi per l’ultima volta.

