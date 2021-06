arriva-il-sequel-aniamto-sing-2,-ecco-il-trailer

Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Bono degli U2 e Halsey sono fra i doppiatori della nuova avventura musicale firmata dai creatori dei Minions

Da Billie Eilish a Eminem, da Alicia Keys ai System of a Down, da Drake agli U2: sono tantissimi gli artisti citati nel trailer di Sing 2, il musical animato che farà da seguito a quello del 2016. Dopo anni di gestazione, ecco che Illumination, lo studio divenuto celebre per la saga di Cattivissimo me e soprattutto per i Minions, propone le prime immagini di quella che sarà un’altra avventura canora in cui a cimentarsi con i brani più famosi della musica pop saranno ancora una volta… degli animali. Doppiati, però, da grandissime star: nella versione originale tornano, infatti, a dare la voce ai vari personaggi Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson e Taron Egerton.

Se nel primo film il team di protagonisti era riuscito a salvare il malandato teatro del koala Buster Moon (McConaughey), ora la posta in gioco è ancora più alta, dovendo organizzare uno spettacolo dai contenuti pirotecnici nella città di Redshore, sotto le insistenze di uno spietato impresario, il lupo Jimmy Crystal (Bobby Cannavale). Su richiesta sua e della figlia Porsche (a cui dà la voce la cantante Halsey), i cantanti dovranno andare alla ricerca di Clay Calloway, un leone che è stata una leggenda della musica ma che ora si è ritirato e non vuole più incontrare nessuno. A interpretarlo è stata chiamato Bono degli U2.

Scritto e diretto da Garth Jennings, già regista del primo film, e prodotto dal fondatore di Illumination Chris Meledandri e da Janet Healy, Sing 2 arriverà nelle sale americane il 22 dicembre. Si prospetta un anno molto intenso per la casa d’animazione, dato che nel luglio 2022 uscirà anche Minions 2, rimandato di due anni a causa del coronavirus, e potrebbe uscire anche l’atteso adattamento animato di Super Mario.