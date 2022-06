Arriva il weekend, ecco cosa dice l’oroscopo di Branko per 18 e 19 giugno | LE PREVISIONI

Cosa dicono gli astri per il weekend? Ecco le previsioni dell’oroscopo di Branko per il fine settimana del 18 e 19 giugno 2022. Scopriamo insieme quali saranno i segni più fortunati di questo weekend secondo l’interpretazione degli astri di Branko e chi – invece – dovrà fare i conti con un fine settimana difficile, tra amore, lavoro e salute.

Oroscopo weekend, ecco le previsioni di Branko per il 18 e 19 giugno

Ecco come saranno i prossimi giorni secondo Branko. Vediamo cosa ci riserva l’oroscopo per il weekend dopo una settimana di duro lavoro e tanto stress. Di seguito le previsioni per le giornate del fine settimana, segno per segno, dal più fortunato a quello che avrà qualche problema in più.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Ariete

Il prossimo weekend riserverà tante energie ed un carico di adrenalina. La prossima settimana sarà particolarmente intensa e fortunata, dunque preparatevi al meglio, riposandovi e ricaricando le batterie.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Toro

I prossimi giorni saranno contraddistinti da una certa stanchezza. Dovete resistere ancora un po’: dalla prossima settimana la situazione andrà via via migliorando. Forza!

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Gemelli

Dopo un periodo non facile, la vostra svolta è ad un passo. Finalmente conquisterete quanto avete meritato in queste settimane, con un weekend che si preannuncia mozzafiato.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro il weekend non si preannuncia semplicissimo. Dovrete stringere i denti e non mollare. Questo periodo segnato dalla negatività passerà presto.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Leone

Cari nati sotto il segno del Leone, occhio a questo fine settimana: potrebbe rivelarsi foriero di felici, nuovi ed interessanti incontri. Importanti novità anche per quanto riguarda l’aspetto economico delle vostre vite.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Vergine

Il prossimo fine settimana dovrebbe essere tutto sommato positivo per voi, nati sotto il segno della Vergine. L’unico nei potrebbe essere rappresentato dalla salute: monitorate il vostro stato fisico.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Bilancia

Per gli amici della Bilancia questo è un periodo tutt’altro che ottimale. Insicurezza e stanchezza vi accompagnano: cercate appoggio in famiglia per superare questo momento.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Scorpione

Il vostro impegno verrà ripagato alla lunga: siete in un momento di grande energia ed entusiasmo. Non lasciatevi destabilizzare da chi tenta di minimizzare il vostro impegno quotidiano.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Sagittario

Cercate di sfruttare questo weekend per riflettere e ponderare: dovete essere meno diretti ed impulsivi, ma maggiormente riflessivi quando siete chiamati a prendere delle decisioni. Anche la discrezione è una dote da non tralasciare.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Capricorno

Il periodo che state vivendo, cari nati sotto il segno del Capricorno, è contraddistinto da sfori emozioni. La passione in amore è travolgente, cercate di “approfittarne” anche in questo weekend.

Oroscopo weekend Branko, le previsioni per Acquario

Se avete deciso di sposarvi questo potrebbe essere un weekend ideale per progettare e buttare giù qualche idea insieme al vostro partner.

Chiudiamo con i nati sotto il segno dei Pesci. In questo weekend ricordatevi di non far mancare la vostra vicinanza alle persone care. È un momento proficuo per lavoro ed affari.

Cos’è l’oroscopo

L’oroscopo adotta una concezione del tempo basata sul principio di analogia, cioè sulla somiglianza analogica tra un determinato periodo di tempo ed un modello di riferimento, tramite cui poterlo interpretare. La capacità di associare il tempo ad una precisa qualità, su cui si fondavano antiche scienze sapienziali come l’astrologia, la magia, la medicina, era attribuita soprattutto ai sapienti e ai sacerdoti, ritenuti in grado di leggere i segni dei tempi.

La corrispondenza tra eventi celesti e terreni, riassunta nel motto ermetico «come in alto così in basso» veniva così estesa anche al piano temporale, nel senso che ogni istante poteva contenere e riassumere in sé l’eternità intera; soprattutto il momento iniziale di un accadimento era considerato il più importante, come un seme contenente l’intera pianta. Da qui la consapevolezza di dover cominciare un’attività nel momento opportuno (kairos), ossia corrispondente alla qualità del risultato che si desiderava ottenere, come una vittoria militare, la buona riuscita di un matrimonio, il successo di un’impresa economica. L’abitudine di consultare gli astri prima di iniziare un’attività divenne prevalente soprattutto nel Rinascimento.

L’oroscopo più comune in ambito astrologico è pertanto basato sul tema natale, ovvero la rappresentazione degli astri formulata al momento della nascita di una persona.

Chi è Branko

Branko Vatovec, conosciuto come Branko (Capodistria, 23 ottobre 1944), è un astrologo e personaggio televisivo italiano. È uno dei più famosi astrologi italiani, grazie alla costante presenza in programmi radiofonici e televisivi di successo come Unomattina e La prova del cuoco.

Diplomatosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, nel 1968 ha recitato nella Compagnia di Lilla Brignone, ma in seguito si è dedicato esclusivamente all’astrologia.

Ogni anno pubblica per Mondadori il libro “Calendario Astrologico” con le sue previsioni astrologiche per tutto l’anno, segno per segno. I suoi oroscopi sono pubblicati tra l’altro su Il Messaggero e sul settimanale Chi, oltre a essere trasmessi su RDS. Nella trasmissione televisiva La prova del cuoco cura una rubrica settimanale dal titolo “La cucina delle stelle”.

