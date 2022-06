Arriva il weekend, ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per 18 e 19 giugno | LE PREVISIONI

Ariete Nel corso del fine settimana potrete mettervi in gioco in amore, mentre sul lavoro sono in arrivo richieste molto interessanti. Sarà questa l’opportunità per stravolgere la vostra vita? Chi lo sa! Il consiglio è quello di lasciarvi andare e accogliere le nuove richieste. Toro Per quanto riguarda il segno del toro ci sono importanti novità per quanto riguarda le relazioni nate da poco. Che cosa accadrà? Secondo gli astri i rapporti saranno travolti da una passionalità mai vista prima. Segni di recupero anche sul lavoro. Gemelli Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la vita di coppia. Per il segno del gemelli questo fine settimana sarà l’occasione per superare i disaccordi con il proprio partner. È giunto il momento di tagliare i vecchi rami. Nel weekend il lavoro, invece, procederà a gonfie vele. Cancro Per il cancro l’astrologo Paolo Fox consiglia di evitare le polemiche. Almeno fino al prossimo martedì. È un periodo in cui vi sentite suscettibili e siete particolarmente irritabili. Questo atteggiamento non favorisce le relazioni con gli altri. Il consiglio è quello di prendere un bel respiro prima di compiere un azione. Anche sul lavoro state accusando molta fatica. Il fine settimana potrebbe essere un’ottima occasione per dedicare un po’ di tempo a voi stessi! Leone Emozioni: è la parola chiave del weekend per il segno del leone! Secondo gli astri, potrete vivere nel corso del fine settimana giornate all’insegna di forti sensazioni ed emozioni. Specialmente per chi è single! Pronti a vivere un brivido? Anche per quanto riguarda il lavoro non mancheranno le sorprese. Vergine Sul lavoro comincia finalmente una fase di recupero destinata a durare almeno fino al prossimo autunno. Potrebbe essere questa la vostra occasione per ottenere il riscatto tanto desiderato! Brutte notizie, invece, per la vita di coppia: nella giornata di domenica potrebbero esserci delle forti discussioni. Non lasciatevi travolgere dalle negatività.

Bilancia

Weekend di forte tensione per i single. Non vi sentite ancora pronti per lanciarvi in una nuova avventura. Nonostante la persona che state frequentando vi regala forti sensazioni. Prendetevi il tempo che ritenete opportuno. Anche nel lavoro è giunto il termine di uscire dalla “confort zone” e ripartire con un nuovo spirito.