arriva-in-italia-vogue-collection:-la-prima-collezione-di-abbigliamento-di-vogue

Vogue, punto di riferimento dell’editoria internazionale di lusso, lancia per la prima volta nella sua storia una collezione di abbigliamento in vendita in esclusiva sul nuovo e-shop di Vogue.it. VOGUE Collection, lanciata su scala internazionale in paesi quali Germania, Francia, Spagna, UK, sbarca anche in Italia, arricchita da una capsule collection frutto della creatività del team di Vogue Italia.

In occasione dell’arrivo di VOGUE Collection nel nostro paese nasce infatti la prima collection di Vogue Italia e l’Uomo Vogue, fatta di capi casual dall’anima passe-partout.

Vogue Collection

Elemento di riconoscimento e di aggregazione di questa capsule è l’iconico logo della testata, nella sua versione classica datata 1964 e in quella reinterpretata da Ferdinando Verderi, direttore creativo del magazine.

La collezione italiana (Vogue Italia Limited Edition), che si unisce a una vasta offerta con un catalogo prodotti di grande qualità a marchio VOGUE, è composta da due T-shirt e quattro felpe versatili, oversize, disinvolte, nei toni binari del bianco optical e del nero assoluto.

Vogue Collection

Capi fluidi, no gender, un po’ street style, con dettagli pop ma anche sartoriali; le versioni con il logo classico ricamato e con la data di fondazione, il 1964, sono dedicate alla storia di Vogue Italia; i modelli con la scritta in corsivo, disegnata a mano, conducono invece ai temi green cari al magazine e alla graphic-art giocosa e innovativa di Verderi.

Due felpe – in grigio e nero – celebrano poi l’Uomo Vogue, il più autorevole magazine maschile internazionale.

Vogue Collection

Il lancio della collezione e del sito è supportato da una campagna, prodotta in collaborazione con Take Off, costruita intorno al claim “You. In Vogue”, volto a sottolineare la natura inclusiva del progetto. Inclusione, ma anche creatività e sostenibilità sono infatti i valori da cui nasce la collezione. Un modo dunque per esprimere la propria personalità e unicità nello stile Vogue.

Pioniere dell’ethical fashion, Vogue Italia sostiene la produzione responsabile: tutti i capi sono realizzati in cotone 100% biologico certificato, e proposti in colori naturali per garantire un processo di lavorazione a basso impatto ambientale e idrico. Inoltre, le collezioni vengono realizzate in quantità limitate, senza giacenze, da aziende europee selezionate in base a criteri di sostenibilità.

“Condé Nast sta sviluppando in tutto il mondo nuovi progetti ‘direct to consumer’ che avvicinano ulteriormente i brand al pubblico: in Italia, con il nuovo e-shop di Vogue.it nasce una collezione di abbigliamento street style per tutti coloro che amano Vogue e il suo mondo” dice Alessandro Belloni, Consumer Revenue Director Condé Nast Italia.

“Vogue COLLECTION è il primo progetto digitale pan europeo di Condé Nast, realizzato e gestito interamente in house, grazie a cui Vogue Italia entra nell’e-commerce con una linea esclusiva all’insegna della sostenibilità” dice Roberto Albani, Digital Director Condé Nast Italia.