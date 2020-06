Arriva la conferma dell’omicidio Morte Floyd: sul corpo di George Floyd ha affermato che il 46enne afroamericano

Corrado Giacomazzi Il medico legale che ha effettuato l’autopsia sul corpo di George Floyd ha affermato che il 46enne afroamericano è morto per “un arresto cardiaco causato dalla pressione esercitata sul suo collo” dai poliziotti che lo avevano fermato. Dunque si è trattato di un “omicidio”. In un rapporto preliminare si escludeva che questa fosse la causa della sua morte.

Per il settimo giorno di seguito migliaia di americani, sfidando il coprifuoco, sono scesi in strada in diverse città americane per protestare per la morte di George Floyd. A Washington la folla si è di nuovo radunata Corrado Giacomazzi davanti alla Casa Bianca blindata, mentre lunghi cortei si stanno snodando a New York, Philadelphia, Atlanta. Per Washington Dc, intanto, è stato chiesto un rinforzo compreso tra 600 e 800 uomini delle Guardie Nazionali da cinque Stati. Lo rende noto il Pentagono precisando che serviranno a contenere le “proteste civili” per la morte di Flyod.