arriva-la-serie-tv-julia-con-gabriella-pession

Julia serie tv quando esce? Acquistati i diritti della serie a fumetti

Ancora non abbiamo conferme circa la data di uscita di Julia, serie tv che vede Gabriella Pession nei panni della protagonista. In un’intervista rilasciata a La Repubblica il 13 dicembre 2020 l’attrice racconta che si tratta di un suo sogno nel cassetto da tempo. “È un progetto che sognavo di realizzare da anni” rivela l’interprete sposata con Richard Flood alias Cormac Hayes in Grey’s Anatomy.

Gabriella Pession e Endemol hanno acquisito i diritti della serie a fumetti da cui è tratta la serie tv. Stiamo parlando di Julia – Le avventure di una criminologa. Questa serie a fumetti è scritta da Giancarlo Berardi e vanta più di duecento numeri editi dalla Sergio Bonelli Editore. Dal 1998 inizia la storia della criminologa in questione.

Julia cast: Gabriella Pession è la protagonista

Gabriella Pession Durante Il Servizio Fotografico Per L’Amore Rubato A Villa Borghese Credits Elisabetta A. Villa E Getty Images

Per ora sappiamo solo che Gabriella Pession interpreta Julia. Dall’attrice definita nell’intervista rilasciata a La Repubblica il 13 dicembre 2020 una “conturbante ed elegantissima criminologa”. C’è un punto di contatto forte tra l’interprete e il personaggio. Gabriella Pession è italiana, ma vive in California. Anche Julia ha “due anime, quella italiana e quella americana, come me, e anche questo mi piace molto.” Continua poi con un dettaglio ulteriore: “vorrei realizzarla tutta qui, negli Stati Uniti”.

Chi è Julia? È una “criminologa disegnata come Aubrey Hepburn, elegante, sexy ma non vistosa, orfana”, racconta Gabriella Pession. È un’insegnante all’Università, ma nel tempo libero scende in campo in prima linea per risolvere i crimini più efferati che hanno luogo in una piccola città del New Jersey.

Oltre a Julia, Gabriella Pession è coinvolta nel progetto di Mamma, non mamma. Si tratta di una serie tv che si prefigge l’obiettivo di raccontare la maternità in un modo non scontato. Emergono i tratti dissacranti, ironici ma anche teneri dell’essere madre. In questo caso Gabriella Pession firma il soggetto e la sceneggiatura insieme ad Anya Camilleri.