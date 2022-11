Arriva l’accordo di collaborazione fra il Torrino e Pret Medica

Ieri è stato raggiunto un accordo di collaborazione fra il Torrino e Pret Medica, studio medico specialistico con esperienza pluriennale nel settore.

Pret Medica diventa così partner medico ufficiale del Torrino che si appoggerà presso le strutture site in Viale Citta d’Europa, nel quartiere EUR, per le visite e le analisi dei suoi calciatori; la società si assicura così di avere a disposizione il massimo expertise e le migliori strutture per la cura dell’integrità fisica dei propri calciatori.

Pret Medica si compone di professionisti che operano nel settore sanitario da molti anni, tutti riuniti per un sogno comune: realizzare una struttura dove innovazione e familiarità sono i principi fondamentali di ogni servizio offerto. Dopo anni di esperienza si è ben consapevoli di quanto la tecnologia all’avanguardia possa dare un contributo importante nel settore diagnostico, per questo Pret Medica si occupa di fornire una corretta assistenza ed una rapida e professionale soluzione diagnostica con i migliori macchinari di riferimento.

L’accordo prevede altresì la promozione del marchio Pret Medica tramite Pubblicità statica di Fronte alla Tribuna del Maurizio Melli, una Copertura Web, Social e Media dedicata e la Pubblicità su Torrino TV con Banner Pubblicitari durante la Diretta e gli highlights.

Con questa nuova partnership il Torrino dimostra la grande volontà di crescere per arrivare a traguardi sempre più avvincenti ed è entusiasta di poterlo fare insieme a Pret Medica.

Roberta Nardi

Ufficio Stampa