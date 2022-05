Arriva L’argonauta, la nuova trasmissione di ALMA TV dedicata ai viaggi intorno al mondo

Nuova produzione dedicata al “viaggio” su ALMA TV, con un format da 24 puntate, dal titolo L’Argonauta, con la giornalista Vassiliki Tziveli, volto noto in Rai e oggi conduttrice di Alma Tv.

Molti gli ospiti del mondo della musica, della cultura, dei media e dello sport, per parlare di un luogo che ha loro trasmesso forti ed importanti emozioni.

La partenza è prevista il 2 Maggio alle 19.00 sul canale 65 del digitale terrestre, con replica il giorno successivo, alle ore 11.00.

Gli ospiti de L’Argonauta racconteranno le loro forti vibrazioni, i racconti ricchi di aneddoti, le curiosità, coadiuvati da immagini e video personali.

Album speciali per mostrare quell’angolo di mondo attraverso i propri occhi e la propria anima.

“L’Argonauta è occasione di tripla gioia – dichiara Vassiliki Tziveli – per l’onore di condurre un programma nazionale su Alma Tv, per poter scoprire luoghi bellissimi e ricchi di magia, per poterlo condividere con il pubblico che considero la mia fonte di ispirazione”.

Alcuni ospiti accolti nello studio de L’Argonauta sono: Massimo Di Cataldo (cantautore), Francesca Antonaci in arte Gegia (attrice), Roberto Ciufoli (attore), Andrea Michelozzi (giornalista).

Poi Andy Luotto (attore-chef), Alberto Di Chiara (ex calciatore), Alessandro Di Pietro (giornalista-conduttore televisivo), Angelica Amodei (giornalista), Marco Lo Russo (Musicista), Corrado Ruggeri (giornalista), Gabriele Marconi (attore-imitatore), Enzo Bucchioni (giornalista).