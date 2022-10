Arriva lo Stop al Grande Fratello Vip. La decisione Mediaset contro Alfonso Signorini. Cosa succede

Il Grande Fratello Vip potrebbe subire una battuta d’arresto già da novembre. Infatti a quanto pare la Mediaset sta pensando di eliminare l’appuntamento del giovedì a causa della concorrente Rai che a partire dal 18 novembre trasmetterà i mondiali di calcio che si terranno in Qatar. Per la prima volta la disputa si terrà nell’autunno italiano, a causa del Covid-19 che l’ha fatta slittare di stagione. Anche un altro importante cambiamento per noi quest’anno: dopo aver vinto gli Europei, infatti, non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali e la nostra squadra non sarà presente.

Una grande perdita per gli italiani, che sicuramente non sposterà l’attenzione dalla competizione. Gli appassionati di calcio avranno di certo gli occhi puntati su Rai1 nel periodo in cui verranno trasmesse le partite. Ogni Nazione mette insieme i suoi giocatori più forti per fronteggiare le rivali e ottenere l’ambitissimo e pregiatissimo premio. Per questo, probabilmente la Mediaset sta pensando di ridimensionare il suo Grande Fratello Vip, che quest’anno è partito con grande difficoltà. Solo da poche settimane i Vipponi ci intrattengono con le loro dinamiche e già sono molti gli abbandoni e le eliminazioni.

Il caso di Marco Bellavia da un lato ha fatto parlare l’Italia intera, ma dall’altro lato ha messo in cattiva luce i protagonisti del Grande Fratello Vip, spingendo molte persone a cambiare canale. Non solo, dopo l’abbandono dell’attore di Bim bum bam i coinquilini della casa si sono notevolmente ridotti: Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci sono stati eliminati, mentre Sara Manfuso ha deciso di uscire dalla porta rossa di sua spontanea volontà. Nonostante questo, Alfonso Signorini sta ugualmente riuscendo a portare a casa i risultati sperati, almeno per quello che riguarda i numeri.

Seppur non riescono a competere con quelli della scorsa edizione, il Grande Fratello Vip resta comunque e sicuramente il fiore all’occhiello della Mediaset. Per questo la rete di Pier Silvio Berlusconi non può permettersi di ‘perdere’ due puntate a tavolino. Competere con i mondiali di calcio è impossibile: l’unica strada percorribile è quella di mettere in pausa la puntata del giovedì, e aspettare che l’importante competizione termini. In questo modo, Alfonso Signorini potrebbe anche trovare l’opportunità per riaccendere la curiosità dei suoi telespettatori e rialzare gli ascolti.

Siamo tutti abituati, forse fin troppo, a guardare il Grande Fratello Vip due volte la settimana. Ridurre l’appuntamento a una sola volta potrebbe sicuramente aumentare la nostra curiosità. In una settimana, infatti, nella casa più spiata d’Italia ne succedono davvero di tutti i colori. I Vipponi sono sempre pronti a creare nuove dinamiche e originare diverse clip. Soprattutto, gli viene facile dal momento che la convivenza con tante persone, senza nulla da fare dalla sera alla mattina, sicuramente non deve essere molto semplice. Vedremo poi se la Mediaset deciderà di riportare il reality al doppio appuntamento settimanale o meno.

