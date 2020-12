Arriva PAPÀ A TEMPO PIENO 4 su Rai 2 dal 2 gennaio 2021

Man With a Plan è il titolo originale della serie che in Italia è conosciuta come Papà a tempo pieno.

Papà a tempo pieno 4 stagione in Italia quando arriva? Il 2 gennaio 2021

Papà a tempo pieno 4 stagione in Italia quando arriva? Il debutto per il quarto ciclo di episodi per Man With a Plan nel nostro Paese è fissato per il 2 gennaio 2021. L’appuntamento è per le 7.05 su Rai 2 con l’episodio La terribile idea di Lowell, vale a dire il primo della quarta stagione.

Papà a tempo pieno 4 prende il via in prima tv assoluta per l’Italia su Rai 2 dal 2 gennaio 2021.

Man With a Plan 4 stagione quando esce? Dal 2 aprile 2020 negli USA

Venerdì 11 maggio 2019 il network americano CBS ha reso noto di avere rinnovato la sit-com Man With a Plan con Matt LeBlanc per una quarta stagione, in onda sulla rete dallo scorso 2 aprile 2020. Il palinsesto di CBS per la stagione televisiva 2019/2020 è presentato mercoledì 15 maggio a New York in occasione della settimana degli Upfronts, durante la quale i network americani riuniscono inserzionisti pubblicitari e stampa per raccontare le novità televisive in arrivo.

La terza stagione è composta da 13 episodi, 9 in meno rispetto alle prime due stagioni, ed è andata in onda sul network CBS negli Stati Uniti dal 4 febbraio al 6 maggio 2019. Non è chiaro se per la quarta stagione sarà mantenuto l’ordine accorciato di episodi (13) o se CBS ha optato per una stagione completa (22).

In Italia Man With a Plan è approdata col titolo Papà a tempo pieno: a partire dal 23 luglio 2018 trasmette la sit-com Rai 2, che ha concluso la messa in onda della prima stagione a fine aprile 2019. La seconda stagione è arrivata nel nostro Paese a partire dall’11 maggio 2019 su Rai 2. La terza stagione è attualmente inedita.

Man With a Plan 4 stagione trama: di cosa parla

Credits: CBS

Man with a Plan è una sit-com familiare ambientata a Pittsburgh con Matt LeBlanc nei panni di Adam Burns. Lui è un marito e padre “vecchio stampo” che si ritrova a dover contribuire maggiormente alla vita famigliare quando la moglie Andi (Liza Snyder) decide di dedicarsi nuovamente alla sua carriera professionale.

Man With a Plan 4 cast: attori e personaggi

Chi fa parte del cast di Man With a Plan? Matt LeBlanc, la star du Friends, interpreta Adam Burns, impresario edile amante degli sport e piuttosto pigro quando si tratta di prendere parte alla vita di famiglia e alle incombenze domestiche.

Liza Snyder invece veste i panni di Andi, moglie di Adam e madre di Kate (Grace Kaufman), Teddy (Matthew McCann) e Emme (Hala Finley) i loro tre figli. Kevin Nealon è Don, fratello maggiore di Adam e socio nell’impresa edile; Kali Rocha interpreta Marcy, sua moglie.

Stacy Keach è Joe, padre di Adam e Don: Joe si è trasferito con la sua roulotte nel vialetto di casa di Adam e Andi. Completa il cast Matt Cook nei panni di Lowell, amico di famiglia dei Burns. Swoosie Kurtz è Beverly, madre di Adam e Don.

Ricordiamo inoltre che nella terza stagione della serie l’attrice Jessica St. Clair figura come guest-star. In Man With a Plan 3, St. Clair appare in due episodi nel ruolo della sofisticata sorella di successo di Liza e Andi, Kelly.

Papà a tempo pieno in streaming: dove vedere gli episodi

Gli episodi di Papà a tempo pieno sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma targata RAI disponibile per iOS e Android.

ATTENZIONE: la disponibilità su RaiPlay è soggetta a variazioni.