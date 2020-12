arriva-teen-wolf-7-stagione?-tyler-posey-parla-di-nuovi-episodi

Teen Wolf 7 stagione si fa davvero?

Grandi notizie per i fan di Teen Wolf, una delle serie teen drama/soprannaturali più amate negli ultimi anni. Tyler Posey, che nella serie ha interpretato il protagonista licantropo Scott McCall, è pronto a tornare! L’attore infatti lo ha dichiarato a gran voce sul suo profilo Twitter. Ha infatti taggato MTV, chiedendo di ideare nuovi episodi della serie. Ecco il Tweet:

Credits: Twitter via @tylergposey

Tyler scrive: “Hey @MTV penso che sia arrivato il momento di far tornare Teen Wolf con nuovi episodi. Prima [è tornato, ndr] Jersey Shore Family Vacation. Ora [è il momento di] Teen Wolf High School reunion. Sono pronto. E ho 28 anni, che è un’età appropriata“.

Al Tweet risponde MTV, dicendo: “Mi piacerebbe avere questo potere!!!“. Ma Tyler non è l’unico a volere il revival. Al suo Tweet hanno risposto anche altri attori della serie. Cody Christian, conosciuto per il ruolo di Theo Raeken, ha commentato: “Ci. Sto. Assolutamente“. Ecco la risposta al Tweet:

Credits: Twitter @ReallyCody

Si aggiunge anche Colton Haynes, conosciuto nella serie per il ruolo di Jackson Whittemore, che va via alla fine della stagione 2 e torna negli ultimi episodi della sesta e ultima stagione. Anche lui risponde al Tweet: “Sono dentro“.

Credits: Twitter @ColtonLHaynes

Il terzo membro del cast che si aggiunge a supportare Tyler Posey è Orny Adams, che noi ricordiamo come l’iconico coach Bobby Finstock, che inaspettatamente aiuta il nostro amato branco nel momento in cui hanno più bisogno. L’attore risponde come solo il coach saprebbe fare: “Aspetta un attimo. Che cosa diavolo ho girato negli ultimi sei mesi per @MTV? Non era il reboot ufficiale? Mi sono chiesto perché in tutte le mie scene ero nudo su un campo di lacrosse. Da solo“. Al Tweet risponde con la stessa ironia Tyler dicendo: “Non eri da solo amico 🙂“.

Credits: Twitter @Ornyadams

Domenica 29 marzo 2020 Tyler Posey ha pubblicato altri riferimenti a Teen Wolf, per spronare chi di dovere a riportare in vita la fantastica serie tv. Ha infatti pubblicato degli hashtag che i fan più affezionati riconoscono immediatamente. Ecco i Tweet:

Credits: Twitter @tylergposey

#imthehotgirl fa riferimento all’episodio 3×15. Scott infatti è con Stiles e lancia un’occhiata a Kira. Stiles lo sprona a farsi avanti, visto che è un Alpha, è richiestissimo ed è come la ragazza sexy che tutti vorrebbero. A quel punto arriva Isaac che conferma il suo status di “ragazza sexy”.

#liamfellinahole fa riferimento all’episodio 5×02. Stiles non si fida di Theo, appena tornato in città. Così investiga con l’aiuto di Liam perché Scott non pensa che il compagno sia una minaccia. Mentre i due amici discutono su Raeken, Liam cade in una buca. Dopo aver parlato con Theo, Stiles e Liam tornano alla Jeep e trovano Scott che chiede loro se hanno trovato qualcosa. Stiles dice di non aver scoperto niente e Liam dice solo: “Sono caduto in una buca“.

L’ultimo hashtag che salta all’occhio è #teenwolfthemovie. Che sia quindi un suggerimento di continuare con un film conclusivo? Al momento non c’è nulla di ufficiale. Già in passato l’attore ha speso parole positive per il possibile ritorno di Teen Wolf. Era infatti favorevole a tornare proprio in un ipotetico film. In questo caso però è lui a chiederlo a gran voce per cui, ora che alcuni tra gli altri attori del cast si sono uniti alla brigata, non ci resta che sperare che la loro voce venga ascoltata e che Teen Wolf torni con un revival.

Il 26 giugno c’è stata poi la big reunion del cast di Teen Wolf.

Alla la reunion virtuale hanno partecipato Jeff Davis e il cast composto da Dylan O’Brien (Stiles Stilinski), Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Ian Bohen (Peter Hale), Shelly Henning (Malia Tate/Hale), Dylan Sprayberry (Liam Dunbar), Cody Christian (Theo Raeken), Charlie Carver (Ethan), Max Carver (Aiden), Arden Cho (Kira Yukimura), Linden Ashby (Noah Stilinski), Melissa Ponzio (Melissa McCall), Khylin Rhambo (Mason) e Orny Adams (Coach Bobby Finstock).

Il cast ha ripercorso i momenti più salienti e belli della serie tv ed è stato chiesto loro dove sono i loro personaggi. Il coach Finstock è sempre a Beacon Hills, pronto a dare del filo da torcere ai suoi studenti. Malia probabilmente è una guardia di sicurezza, perché vuole dare delle regole ora che finalmente le ha imparate. Kira probabilmente è ancora con gli Skywalker, ma Jeff Davis interviene dicendo che probabilmente è tornata a Beacon Hills e non sarebbe contrario a uno spin-off su Kira. Arden aggiunge che se Jeff vuole farlo è pronta a tornare. Aggiunge poi che Kira sicuramente sta facendo qualcosa di epico, visto che è dotata di grandi poteri.

Liam, Ethan, Peter e forse anche Theo sono lontani da Beacon Hills. Stiles è lo sceriffo e ha preso il posto del padre, che è andato in pensione. Dylan O’Brien aggiunge che lui e Scott sono fratellastri, così come si considerano l’un l’altro nella vita reale. Tyler infine dice che non sa bene dove sia Scott, sicuramente è ancora un eroe ma probabilmente si è preso una pausa da tutte le avventure vissute negli ultimi anni. Probabilmente è in vacanza alle Hawaii a rilassarsi e a fare surf. Linden (Noah) aggiunge che la sua famiglia, quindi Noah, Melissa e il fratello acquisito Stiles, lo vanno a trovare ogni tanto alle Hawaii.

Melissa infine incita Jeff Davis a tornare a scrivere e Jeff dice che ha in mente un nuovo branco.

Più recentemente invece i fan si sono accorti che Ian Bohen (Peter Hale) ha scritto sul suo profilo Facebook “Season VII“.

Ma è riferito a Teen Wolf o a qualcos’altro? Al momento non è dato sapere e non ci resta che attendere novità per saperne di più.

Teen Wolf 7 quando potrebbe uscire? Tyler Posey è pronto

Come già accennato, Tyler Posey (insieme ad alcuni membri del cast) è pronto a tornare in un possibile sequel di Teen Wolf. Se la sua proposta venisse accolta, quando potremmo vedere nuovi episodi della serie? Al momento ovviamente non c’è nulla di confermato né di ufficiale ma se il nuovo progetto venisse approvato, ci vorrebbe del tempo per produrre la serie/film di Teen Wolf. Facendo quindi delle ipotesi, se mai venisse realizzato il sequel di Teen Wolf, è probabile che tra scelta/recupero dei membri nuovi/vecchi del cast e tra produzione, riprese e post-produzione, vedrebbe la luce nel 2021/2022. Ovviamente sono solo congetture e non sappiamo se ci saranno mai nuovi episodi di Teen Wolf. Non ci resta che attendere aggiornamenti per saperne di più.

Teen Wolf 7 puntate dopo la sesta stagione?

Tyler Posey nel suo Tweet chiede a MTV nuovi episodi. Pubblica però anche un hashtag menzionando un possibile film. Quindi non sappiamo se e come tornerà il possibile revival. Altri show, come Beverly Hills 90210 e Veronica Mars, sono tornati anni dopo l’episodio finale con una serie revival. Altri come Downton Abbey, sono diventati film. Augurandoci che sia lo stesso per Teen Wolf, non ci resta che sperare che la proposta di Tyer venga accolta.