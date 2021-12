arriva-uomini-e-donne-vip:-ecco-la-data-di-inizio-e-la-prima-tronista-super-famosa-direttamente-dal-gf-vip.-fan-in-delirio

Sono mesi che si rincorrono voci su un’eventuale trono Vip di Uomini e Donne. Ma adesso gli amanti del dating show di Maria De Filippi verranno accontentati. Non solo questa nuova versione del programma si farà, ma andrà in onda già da gennaio 2022. Del resto, la regina di Mediaset è sempre pronta a reinventare le sue trasmissioni e a proporre novità per i telespettatori. Negli ultimi anni lo stesso show del pomeriggio è cambiato parecchio. Il trono classico e il trono over sono stati uniti, rendendo le situazioni ancora più divertenti e agevolando strani e impensabili intrecci.

Non solo, grazie a Uomini e Donne Maria De Filippi si è portata avanti sui temi dell’inclusività, dimostrando che anche i suoi show dall’apparente contenuto trash possono dare buoni esempi. Abbiamo visto prima il trono gay, mentre oggi stiamo assistendo al trono trans, con una bellissima ragazza che dopo essersi sottoposta all’operazione si sente pronta a trovare l’uomo della sua vita. Insomma, ci mancano solo i Vip a movimentare ancora le cose. A quanto pare, sono già in atto i casting per scegliere i personaggi che siederanno sul trono con lo scopo di incontrare un fidanzato.

Di single nel mondo del piccolo schermo ce ne sono parecchi. Grazie a Maria De Filippi, avranno la possibilità di conoscere diversi corteggiatori tramite le famose esterne, arrivando quindi a una scelta finale. Non si sa ancora chi sarà il primo personaggio pubblico a salire sull’ambito trono. Alcuni gossip parlano di una donna che ha destato molto scalpore nelle ultime edizioni di Temptation Island e Grande Fratello Vip. La conferma di questa nuova innovazione a Uomini e Donne è ormai arrivata, ma i dettagli sono ancora tutti da scoprire. Per il momento possiamo solo affidarci alle dicerie.

Il trono Vip di Uomini e Donne andrà in onda il pomeriggio insieme ai nip? Oppure avrà uno spazio suo in prima serata? Per il momento sembra vincere la seconda ipotesi. Del resto, siamo certi che la Mediaset sia pronta ad aprire le porte del serale a qualsiasi idea di Maria De Filippi, considerando i suoi grandi successi. Potrebbe quindi esserci un nuovo appuntamento tutto diverso. E se cambiano gli orari, potrebbero cambiare anche il pubblico e, soprattutto, gli opinionisti. La Queen potrebbe decidere di rendere tutto lo studio ancora più Vip, scegliendo nuovi personaggi ad affiancarla.

Immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari e Gianni Sperti sembra una novità assurda, ma a ogni cambiamento corrisponde una conseguenza. In passato, si è parlato di Giulia De Lellis come opinionista. Mentre nelle puntate che stanno andando in onda nelle ultime settimane vediamo una interessante new entry: Teresanna, che sta dando diversi consigli ai tronisti. Magari Maria De Filippi la sta mettendo in prova per poi sceglierla a gennaio come sostenitrice e consigliera dei troni Vip. E’ ancora tutto da vedere, ma ogni novità della regina di Mediaset ci entusiasma parecchio.

