Due giorni di attività dedicate al divertimento e alla scoperta per i piccoli alunni della scuola Nuovo Polo scolastico Amedeo d’Aosta di Frattamaggiore. Nella giornata di ieri i bambini hanno festeggiato con l’arrivo a scuola di due supereroi della Marvel che hanno salutato i piccoli dialogando con loro e facendo foto insieme. “Anche loro vanno a scuola allora” le parole dei bambini, che “hanno recepito un bel messaggio, ovvero l’importanza delle studio e dell’andare a scuola anche se sei Spiderman o Batman”.

I bambini hanno salutato con gioia i loro beniamini per poi tornare alle loro attività. Oggi invece la giornata è stata dedicata alla vendemmia. Come ogni anno ad inizio ottobre, la scuola dedica una giornata al contatto con la natura, quindi con grembiulini e bandane i piccoli alunni hanno raccolto l’uva per poi schiacciarla a piedi nudi creando il mosto. Una esperienza che insegna le varie fasi della vendemmia e fa si che i bambini possano stare a contatto con la natura e l’aria aperta.































Arrivano i Supereroi al Nuovo Polo scolastico di Frattamaggiore, due giornate di festa per i bimbi scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.