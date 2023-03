Arroba do boi gordo registra queda e chega a R$ 200 em cidade de RO; veja cotação

Dados foram compilados pela Emater entre 6 e 10 de março. Cotação refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. arroba do boi gordo

A nova cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), entre 6 e 10 de março, revela que o valor pago ao produtor pela arroba do boi foi de R$ 215,76 para compra à vista.

O menor valor da cotação foi encontrado em Vale do Anari (RO), onde a arroba é comercializada por R$ 200.

O valor médio do valor comercializado no estado corresponde a uma queda de quase 1% em relação a semana anterior, quando a arroba era vendida por R$ 217,44, em média.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a arroba do boi gordo perdeu cerca de 20% do valor de venda no estado.

O valor médio da arroba é calculado com base no preço cobrado pelos produtores rurais de Rondônia. Além do preço a nível estadual, a pesquisa da Emater indica a média da arroba em algumas cidades (veja na tabela abaixo).

