arrosto-di-vitello-al-latte,-la-ricetta-di-sonia-peronaci:-morbido-e-gustoso-per-il-pranzo-della-domenica

La domenica è il giorno degli arrosti!

Nei magici anni 80 l’arrosto di vitello al latte spopolava sulle tavole delle feste, con l’eccessivo uso di grassi e condimenti di moda in quegli anni, accompagnato da verdure sott’olio, funghi sott’olio, o da burrosi purè di patate.

Con Sonia Peronaci prepariamo invece un arrosto semplice, dai sapori tradizionali, molto amato anche dai bambini, con la carne di vitello tenera e per nulla stoppacciosa che si scioglie in bocca;

Una ricetta molto facile da realizzare, il latte permette di creare una salsa gustosa che avvolge la carne;

cremosa al punto giusto la salsa al latte va raccolta con la scarpetta di pane, per pulire il piatto.

Accompagnato da una fresca insalatina o da verdure passate in padella, l’Arrosto di vitello al latte è un secondo piatto sano e leggero.

ecco la ricetta Sonia

Arrosto di vitello al latte

Ingredienti per 4/6 persone

1,5/1,7 kg spalla di vitello (girello o la lombata)

un litro di latte fresco intero

2 rametti di rosmarino

2 foglie di alloro

4 foglie di salvia

50 g di olio extravergine d’oliva

100 g di burro facoltativo

uno spicchio aglio

farina q.b.

sale e pepe

Procedimento

Eliminate le parti bianche e le cartilagini dalla spalla di vitello, legatelo con uno spago da cucina per tenerlo in forma durante la cottura;

cospargetelo di sale e pepe, ed infarinatelo interamente.

In un tegame fate sciogliere il burro con l’olio e rosolate l’arrosto su tutti i lati a fiamma media; aggiungete le erbe aromatiche e l’aglio spelato, e fate rosolare per qualche minuto.

Unite il latte caldo, mescolate ed al bollore abbassate la fiamma, e fate cuocere con il coperchio per circa 1 ora.

A cottura ultimata toglietelo dal tegame ed avvolgetelo in un foglio di alluminio lasciandolo riposare per 15 minuti, in modo che i succhi della carne si ridistribuiscano.

Filtrate il fondo di cottura passandolo in un colino a con maglie larghe, per togliere i residui delle erbe aromatiche, mettendolo nel tegame e facendolo addensare la salsa sul fuoco.

Tagliate a fette l’Arrosto di vitello al latte, disponetele sul piatto da portata e cospargetele con salsa al latte.

