Arroz com feijão: Conheça os diversos benefícios à saúde

Ingredientes confirmados no tradicional prato feito brasileiro, a combinação dos alimentos traz sabor às receitas e auxilia na saúde de quem consome Desde a infância, a maioria das pessoas está acostumada a consumir uma dupla cheia de sabor: o arroz e feijão. Além de terem lugar garantido no tradicional prato feito brasileiro, a combinação dos ingredientes traz inúmeros benefícios para quem os consome, uma vez que ambos se complementam na parte nutricional. O Dia Mundial do Feijão – comemorado nesta sexta-feira, 10 – evidencia que, em uma rotina equilibrada, o simples é o que dá certo.

Em busca de uma qualidade de vida melhor, o público normalmente muda os hábitos alimentares e retira diversas comidas da dieta. No entanto, nem sempre a exclusão é a melhor solução. A junção dos grãos, por mais simples que possa parecer, eleva o nível nutricional das refeições, uma vez que cada um carrega minerais e vitaminas que auxiliam no bom funcionamento do organismo.

“Temos que tomar muito cuidado, pois o que ingerimos será utilizado como combustível para o nosso corpo. O arroz, por exemplo, está no grupo dos carboidratos e atua diretamente como fonte de energia, o que lhe confere grande importância. Já o feijão carrega o ferro, indispensável no reparo celular e transporte de oxigênio. Neste caso, o ideal é alinhar o consumo com uma fonte de vitamina c, para otimizar a absorção”, explica a nutricionista Larissa Zanette.

No dia a dia, além do cuidado em consumir todos os nutrientes, as pessoas também precisam ingerir os aminoácidos essenciais, que não são produzidos pelo próprio corpo. E este é um dos fatores que confere à dupla grande relevância na alimentação. Conforme a nutricionista, arroz é rico em metionina e cisteína, mas deficiente em lisina, que é encontrada em abundância no feijão.

Dentro do universo das leguminosas, o feijão encontra-se entre os ingredientes que agrada desde as crianças até as pessoas mais idosas. Com tantas versões, o alimento pode ser empregado em diversas receitas, com ou sem o seu fiel companheiro. Nesses casos, na visão da nutricionista, é justamente o dinamismo que faz com que as pessoas consumam diversos ingredientes repetidas vezes ao longo de toda a vida, sem enjoar.

Sobre a Kiarroz

Presente em inúmeros estados e comercializada em milhares de pontos de venda em todo o Brasil, a marca Kiarroz é pioneira e a mais antiga da Fumacense Alimentos. Nas últimas cinco décadas, grande parte da trajetória de sucesso da empresa é creditada à marca, que possui renome nacional e, nos últimos anos, foi reconhecida com inúmeras premiações.

Surgindo junto com a empresa em 1970, a marca oferece o arroz na versão polido, parboilizado integral e parboilizada polido. Além disso, a Kiarroz também dispõe de farinhas à base do cereal nas versões tradicional e integral, indicadas para pessoas com intolerância ao glúten.

Juntamente com o Criciúma Shopping, a Mark At Place e a JS Empreendimentos, a Fumacense Alimentos – com as marcas Kiarroz e RisoVita – faz parte do Grupo EZOS, um grupo econômico lançado em 2020 com um sistema de gestão inovador, por conta da criação do primeiro Centro de Serviços Compartilhados do Sul catarinense.

Confira mais detalhes sobre o Grupo EZOS e suas unidades de negócio, acessando o site: http://www.grupoezos.com.br.

Ufficio Stampa