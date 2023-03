arti-marziali,-medaglia-d’oro-per-aischa-olivadoti-del-team-guerra-di-catanzaro

In una festosissima cornice di pubblico formata da genitori e appassionati della nobile disciplina marziale del TaekwonDo FITA, nelle giornata di sabato 11 e domenica 12 marzo al PalaFlorio di Bari si è svolta una gara agonistica di combattimenti denominata “Kim e Liù crescere insieme”, progetto sportivo riservato ai bambini appartenenti alle fasce di età giovanili delle classi Beginners, Children e Kids promosso da Sport e Salute/Dipartimento per lo Sport e con l’organizzazione per l’Area Centro Sud dal Comitato regionale Fita/Puglia. Presente all’evento il presidente federale Angelo Cito.

I risultati raggiunti

La delegazione sociale del Team Guerra di Catanzaro – capitanata dai coach Maria Fragale e Giampaolo Mungo, e composta dai collaboratori sportivi Jole Ponessa, Valentina Conte e Roberta Salvatori – dopo i formali saluti di rito, ha saputo gestire al meglio la competitiva squadra dei 14 giovanissimi atleti in gara, mantenendo loro alto il livello della concentrazione e del fair play agonistico del combattimento sotto ogni forma di etica e lealtà. Nella categoria -24 kg classe Children, il gradino più alto del podio è andato all’agguerrita Aisha Olivadoti, iscritta al 2° progetto sportivo del Convitto Galluppi. Ottime prestazioni dei compagni di squadra Ludovica Falvo (Galluppi) e Leo Lorenza (Galluppi), entrambi medaglia d’argento.

Hajar Soufliane (Galluppi), Giorgia Tropea (Galluppi), Giulia Pizzi (I.C. Mater Domini) e Christian Cerminara, tutti medaglia di bronzo. Gli atleti Amine Ziani, Francesca Sofia Farrelli, Nathan Roberto Rotundo, Zakariya Chaoui, Francesco Vergata, Ester Tassone e Thomas Cristian Riccelli, pur disputando una buona gara, non sono riusciti a superare gli ottavi di finale.

Contro ogni forma di discriminazione e bullismo

In particolare, tutti gli atleti/studenti fanno parte del “Taewondo sale in cattedra”, progetto scolastico di promozione, inclusione sportiva per la prevenzione contro ogni forma di discriminazione e bullismo attraverso l’attività del TaeKwonDo FITA, curato e realizzato dalla Benemerita ASD TaeKwonDo Guerra di Catanzaro, sposato e gestito in perfetta sinergia con la dirigente Cinzia Scozzafava del Convitto Galluppi e con la professoressa Elisabetta Zaccone dell’Istituto Comprensivo Mater Domini.

Prossimo appuntamento agonistico di calendario federale regionale FITA/Calabria, dunque, domenica 26 marzo al Palazzetto di Rossano (CS) dove si svolgerà il Campionato Interregionale di combattimenti classe Cadetti A, Junior e Senior.

The post Arti marziali, medaglia d’oro per Aischa Olivadoti del Team Guerra di Catanzaro appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vito Califano