Mbytni imagjinatën tuaj në art dhe stilin abstrakt të Chagall-it të artit modern, një kombinim i kubizmit, fauvizmit dhe surrealizmit në Atelier des Lumièresinstalimi më i fundit i artit gjithëpërfshirës.

Ekspozita magjike ju lejon të ecni, fjalë për fjalë, në kryeveprat e artistit ndërsa ato janë projektuar mbi, nën dhe rreth jush.

Chagall, Paris – Nju Jork bashkon veprat e artistit të pikturuara në të dy qytetet dhe i projekton ato në dritë spektakolare, duke u ofruar vizitorëve një afërsi me artin për të marrë detajet e çdo peneli.

Shfaqja ekspozon gjithashtu veprat e bashkëkohësit të Chagall-it, Paul Klee, artistit zvicerano-gjerman që luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e modernizmit dhe që u ndikua shumë nga muzika, duke interpretuar vizualisht ritmin muzikor në veprat e tij.

Nëse jeni duke kërkuar për një moment plot ngjyra ndërsa kaloni kohë në Paris, atëherë kjo është një përvojë që nuk duhet humbur.

The post Arti në dritë appeared first on Dukagjini.

The post Arti në dritë appeared first on Dukagjini.

Vittorio Ferla