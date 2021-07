Artico: disponibile in radio”Meglio di Così” il nuovo singolo della band

Dal 20 luglio in radio, negli store e sulle piattaforme digitali, “MEGLIO COSÌ” il nuovo singolo degli ARTICO (Delta-Top), brano nostalgico e ardito scritto da Claudio Bartolucci che lo ha prodotto con Francesco Sciarretta.

Claudio Bartolucci, autore del brano afferma: < “Meglio di così”, è una sorta di inno alla vita ma anche un invito a rispettare di più la sua bellezza e la sua magia attraverso quello che diciamo e facciamo ogni giorno. L’idea del titolo nasce dalla quantità enorme di parole, note, consigli, commenti e immagini che il web ci propone ogni giorno e dalla certezza che si potrebbe fare appunto “meglio di così”.>

“Le armonie enigmatiche del brano e le sue parole, sospese tra la bellezza delle cose semplici di tutti i giorni e la consapevolezza spirituale di un disegno superiore, mi hanno ispirato la storia di un bambino che galleggia tra le dimensioni di quotidianità e fantasia, perseguendo la sua missione per difendere ciò che gli è più caro – proprio come cantato nel testo. La trama si evolve tingendosi di suggestioni sovrannaturali (realtà o immaginazione fanciullesca?), andando a rivelare un finale a sorpresa che racchiude un grande mistero, inspiegabile razionalmente…” è quanto racconta il regista Ari Takahashi. Una cosa insolita e divertente è stata fare le riprese dei pupazzetti degli animali, che compaiono in diversi punti chiave del video. Posizionare elefanti, zebre e leoni in miniatura per trovare la prospettiva giusta per l’obiettivo ha richiesto una certa cura, ma è stato un po’ come tornare bambini. Il video è stato realizzato in giro per Roma, da piazza Vittorio a Villa Borghese.

ARTICO è una band composta da musicisti polistrumentisti di estrazione classica, rock e jazz, Francesco Sciarretta – piano, Marco Valerio Cecilia – chitarra, basso, tastiere, voce, Andy Bartolucci – batteria, voce, fondata da Claudio Bartolucci – voce e batteria, nei primi anni ’90, intorno al nucleo del suo storico Delta Studio di Roma, punto di riferimento di numerosi musicisti della scena locale e nazionale. La band ha al suo attivo tre album: “A Due Passi da Roma” (1996), “Orange and Blue” (2013) e “L’Eterna Lotta tra il Bene ed il Meglio” (2015), pubblicati da Delta-Top.

Nel 2020 ARTICO pubblica il singolo “Algoritmo Soldi”, che vede la partecipazione di Grazia Di Michele e a gennaio 2021 “Caos”. Il 20 luglio 2021 esce “Meglio di così”.

