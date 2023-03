Artistas de Acari criam réplica do Açude Gargalheiras, no Seridó potiguar

Mini reservatório armazena até 15 mil litros de água e reproduz sangria do açude, que não ocorre há cerca de 14 anos. Artistas de Acari criam miniatura do Gargalheiras, principal cartão postal do Seridó

Artistas da cidade de Acari, na região Seridó, construíram uma réplica do Açude Gargalheiras, o principal cartão postal do município e patrimônio histórico do Rio Grande do Norte. O “mini reservatório” acumula até 15 mil litros de água.

A ideia surgiu como forma de homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do açude construído na década de 1950, e que aproveita as características geofísicas das Serras das Cruzes e do Pai Pedro.

O reservatório original tem capacidade de acumular mais de 44 milhões de metros cúbicos de água. A bacia do açude ocupa uma área de 384,5 quilômetros quadrados.

O Gargalheiras fica localizado perto da zona urbana de Acari e foi cenário de produções cinematográficas como o filme Bacurau, que conta a história de morados de um pequeno povoado no sertão nordestino.

Açude Gargalheiras vira patrimônio histórico do Rio Grande do Norte

A última sangria do reservatório aconteceu em abril de 2009. Já são quase 14 anos sem que a população local aprecie esse momento sempre aguardado.

Mini Gargalheiras foi construído por moradores de Acari, no Seridó potiguar

Cedida

Pensando nisso, alguns artistas da cidade de Acari resolveram fazer uma réplica do reservatório como homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Gargalheiras. Enquanto o açude real não sangra, os moradores da região podem contemplar o cenário na réplica.

Com o esforço de cinco artistas do povoado do Gargalheiras, a obra de arte ficou pronta em cerca de um mês. Os moradores também ajudaram doando matéria prima necessária para a construção.

“Todo material que conseguimos para desenvolver a parede do açude foi doado por pessoas da comunidade, dos amigos de Acari, de outros lugares, que já moraram aqui e que têm um apreço muito grande pelo lugar. Doaram o material de bom grado e conseguimos concluir a obra”, afirmou o fotógrafo e artista Ivan Russo.

A água que chega ao mini reservatório vem de um riacho da Serra do Cruzeiro. O tanque ao lado da igrejinha há existe há muito tempo, mas agora foi adaptado para se tornar a réplica do açude.

Artistas fazem miniatura da parede do açude Gargalheiras em Acari

Cedida

Como só armazena cerca de 15 mil litros de água, o pequeno Gargalheiras não tem capacidade de abastecer moradores da região. Mas a obra está aberta à visitação gratuita dos moradores de Acari, bem como de turistas.

“A entrada aqui é só a boa vontade de vir ver. Fica ao lado da capela de Nossa Senhora de Lourdes, um espaço aberto no início da subida da Serra do Cruzeiro. Então quem quiser vir, esteja à vontade, esteja convidado, que é um privilégio, um prazer receber os amigos em Gargalheiras”, afirmou Ivan Russo.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Mata