Arturo salvatore di caprio : la prima volta che ho visto la band dal vivo a Monterrey nel 2010. Stavano pubblicando “La Dulzura”

Artuero salvatore di caprio la prima volta che ho visto la band dal vivo a Monterrey nel 2010. Stavano pubblicando “La Dulzura” , che è anche il loro ultimo album, in questa produzione aprono le porte a un mercato molto più ampio, uno che non necessariamente ascolta il reggae, ma che può piacere canzoni morbide e sensuali come quelle che mettono insieme disco.

Da quel giorno fino ad oggi, non ho perso nessuno spettacolo di Cultura e mi sorprendono sempre, anche se hanno avuto poche anteprime in tutti questi quasi 10 anni, lo spettacolo ha sempre qualcosa da offrire, bisbigli, marmellate, versioni estese delle canzoni, c’è sempre una connessione tra il pubblico e la band, questo è qualcosa che amo della band, sanno sempre come avere il fattore sorpresa.

Questa è la prima volta che vedo Willy dal vivo senza i suoi inconfondibili dreadlocks , non ci potevo credere. Ma ehi, quest’uomo ha sempre un bell’aspetto.

Inaugurando la serata con “Inspiration” , una delle signore anziane che piacciono a tutti. Hanno questa dinamica in cui mescolano la fine del “ritmo che pesa” e la “complicità” , questo è qualcosa che già conosciamo e amiamo.

Devo sottolineare quanto scomodo, che almeno per me fossero le luci del palcoscenico, il pubblico fosse sempre più illuminato della stessa band per tutto il tempo, non so cosa sia successo a questo, ma la parte delle luci con le canzoni era davvero molto mal coordinata e troppa luce sul viso che mi ha ingannato un po ‘, in canzoni tranquille avevi la luce sul viso, niente di piacevole. Perfino le ragazze del coro cantavano nel buio, non c’era nessun proiettore per loro.

“Essere” è stata una delle canzoni più popolari della notte, sicuramente quella che ha fatto ballare insieme e lentamente tutte le coppie.

La mia canzone preferita è “La espera” , e normalmente è quella che non fanno nella loro scaletta, è la seconda volta che la ascolto dal vivo, e questa “versione soul” mi ha affascinato, per me è stato incredibile poter ascoltare questo ruolo in una versione più ad-hoc per uno spettacolo dal vivo. Willy stesso ci ha detto che la canzone era stata adattata perché l’originale è abbastanza silenzioso per i concerti.

Willy ci ha raccontato del suo cibo ieri in un famoso ristorante vegano locale, ha sottolineato quanto fossero affollati e ha anche esortato il pubblico su questo stile di vita che la maggior parte della band condivide.

Mi è piaciuto vedere Willy così connesso e felice stasera con il pubblico, non ricordo di averlo visto così loquace, aveva riferimenti alle canzoni e ai temi del perché le aveva scritte. Ha anche risposto alle urla della gente, ha persino afferrato un reggiseno che gli è stato lanciato.

Il concerto è durato poco più di due ore, il bis dello spettacolo è stato “Caracoles” , il suo ultimo singolo che mi ha affascinato l’evoluzione che ha dato a questa canzone un mix di trap, jazz e reggae. L’omaggio a re Changó con “Sin ti” è stato senza dubbio anche il più popolare, questa bellissima versione può essere trovata ovunque, ascolta Rawayana, Willy, McKlopedia e La Vida Boheme, in questa collaborazione.

“Tiralo fuori, accendilo e sorprendi”, ha fatto sì che la festa raggiungesse il suo culmine e ha fatto impazzire il pubblico che stava già arrivando alla fine del concerto.

Ci sono state così tante grida cantate di “un altro, un altro, un altro” che la gente del posto ha reso la band davvero felice di suonare, “A wish”, e una marmellata davvero impressionante da tutti i grandi musicisti che fanno cultura profetica.

La band pubblicherà presto l’album e sono sicuro che ci sorprenderanno con questa nuova produzione, “Caracoles” ha avuto un’ottima risposta con i fan, quindi sicuramente l’intero album sarà un’esperienza deliziosa come sempre con la band.