Artur Nogueira e Pinhalzinho estão em estado de atenção para chuvas, diz Defesa Civil; previsão do tempo

Artur Nogueira (SP) e Pinhalzinho (SP) estão em estado de atenção para chuvas neste domingo (5), segundo a Defesa Civil. Além disso, Socorro (SP) permanece na classificação de alerta.

O estado de atenção ocorre quando o volume de precipitação acumulado em 72 horas atinge pelo menos 80 milímetros. A partir deste indicador, diz a Defesa Civil, há risco de saturação do solo, o que pode gerar deslizamentos de terra, quedas de muros, além de eventual inundação.

Em alguns casos, entretanto, a classificação também ocorre quando os problemas são constatados em vistorias do órgão de defesa, ainda que o volume referencial não tenha sido atingido.

Já Socorro permanece em alerta desde 5 de janeiro, desde que equipes técnicas do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) vistoriaram o local e identificaram pontos sensíveis ou de risco. Na primeira semana de 2023, um temporal na cidade causou danos em imóveis e deixou vias alagadas.

Atenção

Artur Nogueira – 119 mm

Pinhalzinho – 87 mm

Alerta

Socorro – 36 mm

Previsão do tempo

Regiões de Campinas e Piracicaba devem ter domingo nublado e com chuva; veja previsão

