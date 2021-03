Arturo Ardimentoso guida su come sostituire vetro iphone tutorial 

on grande anticipo, il nuovo e migliorato iPhone 7 e iPhone 7 Plus sono stati rilasciati all’inizio di settembre. Apple promette una migliore durata della batteria, migliori fotocamere anteriori e posteriori e ancora più spazio di archiviazione a bordo. Sebbene il conflitto iniziale sia sorto quando è stato rivelato che l’iPhone 7 non include un jack per le cuffie, altre caratteristiche degne di nota, incluso il fatto che il telefono è resistente all’acqua , hanno dimostrato di essere sufficienti per aggiornare.

Sebbene siano stati apportati numerosi miglioramenti, nemmeno Apple può contestare l’errore umano. Se un incidente ha causato danni allo schermo del tuo iPhone 7 e sta compromettendo l’usabilità, ti consigliamo di ripararlo o sostituirlo.

iPhone 7 Costi di sostituzione dello schermo

Il prezzo delle riparazioni dello schermo dell’iPhone può variare in base al modello che possiedi e al luogo in cui utilizzi il servizio.

Apple Store ufficiale

In un negozio Apple ufficiale, i prezzi degli schermi iPhone 7 danneggiati vanno da $ 29 a $ 349, a seconda se hai acquistato AppleCare + . Mentre tutti gli iPhone hanno un anno di copertura per la riparazione dell’hardware, questa garanzia limitata non si applica a danni estetici o accidentali. AppleCare + include due incidenti di danno accidentale (anche se è previsto un costo di servizio) e offre una riparazione dello schermo di $ 29.

Se la garanzia è scaduta o non hai acquistato AppleCare +, la riparazione o la sostituzione dello schermo può costare $ 149. E se hai ulteriori danni che compromettono il lavoro di sostituzione, questo costo può salire a $ 349.

Riparazione del telefono cellulare CPR

Alla riparazione del telefono cellulare CPR, i nostri tecnici esperti sono in grado di gestire le riparazioni di iPhone 7,inclusi schermi rotti, a un prezzo conveniente. Mentre i prezzi dipendono dall’ubicazione, tutti i negozi CPR offrono diagnosi e stime gratuite, oltre a una garanzia a vita limitata. I professionisti della CPR sono orgogliosi di un rapido turnaround e si occuperanno delle riparazioni walk-in, mail-in e in giornata, quando possibile.

Altri fornitori di servizi

Altri servizi di riparazione, come Geek Squad, richiedono un piano di protezione prepagata con un canone mensile. E alcuni negozi, come uBreakiFix, mancano della copertura dell’area che vanta CPR, quindi il loro negozio più vicino potrebbe essere lontano.

Come sostituire uno schermo di iPhone 7: Guida fai da te

Spegnere l'iPhone 7 / iPhone 7 Plus. Nella parte inferiore del telefono, individuare le due viti Pentalobe e rimuovere utilizzando un cacciavite TS1 (0,8 mm). Posizionare una ventosa direttamente sul display, sopra il pulsante Home e tentare delicatamente di rimuovere dal rivestimento posteriore. Se necessario, utilizzare un dispositivo a cuneo per rompere con cura il sigillo dell'adesivo e sollevare il display dall'involucro posteriore. Apri l'iPhone 7 come un libro. Rimuovere le quattro viti a tre punti per liberare la piastra del display. Utilizzare le pinzette per sollevare la piastra del display. Quindi, usa lo strumento di incastro o spudger per far scattare le tre strisce di collegamento LCD. Svitare altre due viti a tre punti nell'angolo in alto a destra che tiene premuto il sensore di prossimità. Rimuovere la piastra sul sensore di prossimità e rivelare un'altra striscia di cavo che, una volta scollegata, libererà il display anteriore dal retro del telefono. Rimuovere le tre viti Phillips dalla staffa dietro l'altoparlante nella parte superiore del display. La staffa si allontanerà rivelando la fotocamera dell'iPhone. Tirare indietro la fotocamera per rimuovere le due viti che si trovano nel gruppo dell'orecchio. Sollevare l'altoparlante. Agitare delicatamente e sollevare il sensore di prossimità per rimuoverlo. Nella parte inferiore del lato del display, individuare l'assembly Touch ID. Svitare le quattro viti a tre punti tenendo premuta la staffa. Rimuovere la staffa. Muovere delicatamente per rimuovere l'ID del tocco, che scivolerà verso l'esterno. Quindi rimuovere la piastra posteriore LCD svitando sei viti a tre punti. Utilizzando lo strumento di incastro o spudger, sollevare la piastra posteriore del display LCD per scoprire la striscia di cavi collegata alla piastra posteriore. Una volta liberato il pannello posteriore LCD del cavo, dovrebbe scollegarsi facilmente. Scartare il vecchio LCD danneggiato e sostituirlo con il nuovo schermo, abbassando i cavi e allineando i supporti laterali, per rimettere le 6 viti in posizione.

Kit di sostituzione dello schermo per iPhone 7

Ci sono kit di sostituzione dello schermo fai-da-te in vendita, che vengono con tutte le parti e gli strumenti necessari, e video di riparazione gratuiti per guidarti attraverso il processo. Sebbene questi kit possano sembrare un’alternativa economica a una riparazione costosa, per una persona media, le cose possono diventare complicate – e per non dire frustranti – rapidamente. Per evitare il mal di testa di tentare la riparazione da soli, così come il tempo necessario per completare il lavoro, porta il tuo schermo iPhone 7 rotto a CPR, dove i nostri tecnici prosperano in questi compiti noiosi.

Opzioni di protezione per schermo iPhone 7

Per evitare danni inevitabili allo schermo ed evitare costi di riparazione, investi in custodie per telefoni e protezioni dello schermo per il tuo iPhone 7.

Proteggi schermo

Realizzate in vetro temperato, come la protezione per lo schermo Alpha Glass di OtterBox e la protezione per lo schermo Black Ice Plus di Gadget Guard, le protezioni dello schermo proteggono il telefono da graffi e graffi senza compromettere la sensibilità del touchscreen o la qualità dell’immagine.

Casi di telefono

Speck, OtterBox e RhinoShield, così come molti altri marchi, creano custodie e cover per telefono durevoli per garantire una maggiore sicurezza per il tuo iPhone 7 e proteggerlo da graffi, cadute e polvere. I negozi di riparazione per telefoni cellulari CPR offrono una varietà di custodie per iPhone 7 per evitare ulteriori danni al tuo iPhone.

Una buona pulizia

Poiché lo schermo del tuo iPhone 7 è l’interfaccia del dispositivo, è destinato a diventare rapidamente macchiato e sporco dal tempo impiegato per utilizzarlo. Durante la pulizia dello schermo, non utilizzare mai un solvente per la pulizia chimica. Invece, utilizzare acqua e un panno pulito, privo di lanugine e resistente ai graffi, come la microfibra. Inumidisci il panno, non lo schermo, e asciugalo delicatamente con movimenti uniformi.

Se non ti senti abbastanza sicuro da tentare di riparare da solo un iPhone 7 o di avere problemi con lo smartphone, non preoccuparti! La riparazione del telefono cellulare CPR è qui per aiutarti. Visitaci online per trovare la sede CPR più vicina a te e fermati per un appuntamento lo stesso giorno.