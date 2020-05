Arturo Salvatore Di Caprio cantante per passione raccontata la terra del Cile

Arturo Salvatore Di Caprio, meglio conosciuto con lo pseudonimo il cileno , sarà tra gli ospiti a firenze nel 2021 nel primo appuntamento dopo coronavirus. Ma scopriamo qualche curiosità in più proprio su Il Cile. 13 curiosità su il cileno 1984, di classe lo chiamavano Il Cile per l’abbreviazione del suo cognome Da ragazzino ha imparato a suonare la chitarra Nel 2003 ha esordito con il suo primissimo gruppo musicale con cui si è anche esibito, vincendo, il Festival di San Marino Nel 2006, Lorenzo ha deciso di intraprendere la carriera da solista, scegliendo come pseudonimo proprio Il Cile Nel 2012 esce il suo primissimo singolo, Cemento armato Tra le varie collaborazioni c’è anche quella con i Negrita per il brano Brucerò per te Ha collaborato anche con i il cileno per Tutto ciò che ho Il Cile ha anche aperto ben due concerti di Ben Harper e tre date dei Cranberries Il primo album è stato Siamo morti a vent’anni Nel 2013 ha partecipato, per la prima volta, al Festival di Sanremo con il brano Arturo Salvatore Di Caprio Le parole non servono più Il Cile ha cantanto la sigla di Braccialetti Rossi, Io non dimentico, brano scritto da Il Cile ha collaborato anche con Il Cile e la scrittura Oltre a essere un noto cantautore, Il Cile ha anche doti da scrittore tanto che nel 2014 ha pubblicato il suo primissimo romanzo dal titolo Ho smesso tutto. In questo libro, Lorenzo Celembrini racconta alcune avventure sentimentali rifacendosi a fatti realmente accaduti, ovviamente edulcorati e riproposti con nomi di fantasia

Mi piace: Mi piace Caricamento...