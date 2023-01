Arujá abre inscrições para primeiro semestre de oficinas aplicadas no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente

Um total de 14 oficinas gratuitas estão disponíveis para jovens de 10 a 17 anos de famílias que possuam o Número de Inscrição Social. As inscrições devem ser feitas presencialmente no CCCA Centro Arujá está com inscrições abertas para o primeiro semestre de oficinas aplicadas no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente (CCCA-Centro). As inscrições vão até quinta-feira (26).

No total são 14 oficinas disponíveis para jovens de 10 anos a 17 anos (exceto iniciação musical, onde terá vagas para crianças a partir de 6 anos), cujas famílias possuam o Número de Inscrição Social (NIS).

As vagas são para as seguintes oficinas: auxiliar administrativo, recursos humanos, canto e coral, guarda mirim, xadrez (em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes), artesanato, desenho, culinária juvenil, culinária infantil, violão, informática, informática infantil, marcenaria infantil e iniciação musical pelo Projeto Guri, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

As inscrições devem ser feitas das 8h30 às 16h30 presencialmente, no CCCA Centro, localizado na Avenida Antônio Afonso de Lima, 276. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e cada aluno tem direito de se inscrever em até três atividades.

Para a matrícula, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: uma cópia do RG e CPF dos responsáveis e da criança ou adolescente, a folha-resumo com o número do NIS, cópia atual do comprovante de endereço (água, luz, telefone ou fatura), declaração escolar original, cópia do comprovante de vacinação contra a Covid-19 e duas fotos 3X4 atuais.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp ou por ligações no telefone 4655-2900.

