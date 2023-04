Arujá promove 2ª edição do Festival do Chocolate

Evento acontece nos três dias do feriado de Páscoa com barracas de doces, música e atrações para as crianças. Arujá tem uma programação especial para a Páscoa . Os moradores da cidade podem aproveitar de sexta-feira (7) até domingo (9), a segunda edição do Festival do Chocolate. O público pode aproveitar barracas de doces, música e muita diversão.

De acordo com a Prefeitura, na sexta-feira a partir das 18h, um coelho mágico estará na Praça do Coreto. E às 19h, tem a apresentação do teatro “Cenas da Paixão”, sobre a Paixão de Cristo, no Estádio Armando Maiolino e, às 21h, a programação se encerra na Praça do Coreto com um show especial de Elvis Presley Cover.

No sábado (8), a partir das 14h, esculturas de balões de coelho estarão sendo entregues para as crianças na Praça do Coreto. Já às 15h, tem a apresentação do ballet municipal e às 16h, a apresentação do Coral do Centro de Convivência do Idoso (CCI). O público assiste às 17h o musical Alice no País do Chocolate e às 19h a apresentação do Coral do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente (CCCA). Já às 20h, tem apresentação da cantora Silvana Cardoso e às 21h, a cantora Bruna Garcia encerra a noite.

De acordo com a Prefeitura,l no domingo de Páscoa a programação começa a partir das 15h, com pintura facial de coelho e com passeio gratuito no trenzinho na Praça do Coreto. Às 16h o cantor Binho Prado fará uma apresentação musical. A criançada pode se divertir às 17h, com a Caça ao Bilhete Dourado com premiações de bicicleta, celular, headphone, caixa de música bluetooth e cestas de Páscoa e, às 18h, o evento será finalizado com uma apresentação circense.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi