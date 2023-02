Arujá tem programação de carnaval no sábado e domingo

Moradores vão curtir micareta e show em praça. Já as crianças serão recebidas em um clube da cidade. O sábado (18) e o domingo (19) será de folia em Arujá. A Prefeitura preparou uma programação de carnaval intensa que começa durante a tarde e vai até a noite com muita animação.

No sábado, a programação será na Praça da Igreja Matriz com micareta, apresentação de bateria de escola de samba e show. O domingo é reservado para as crianças com matinês e show infantil no Clube União.

Confira a programação completa do carnaval de Arujá

18 de fevereiro

ponto de partida: praça da igreja matriz

ponto de chegada: praça do coreto

15h – 16h – concentração e esquenta na Rua Rodrigues Alves, 51, Praça da igreja matriz – trio elétrico

17h – micareta binho prato/ aliny e sérgio

19h – bateria de escola de samba

20h30 – show banda terceiro bis

22h – encerramento

19 de fevereiro

Clube União na Rua Antonio Julio dos Santos, 100, Barbosas (personagens infantis, robô de led e pintura facial)

14h – matinês infantil – abertura dos portões e esquentinha

15h – show infantil – marchinhas a turma do bob e catarina

17h – projeto marchinha secretaria de cultura

19h – encerramento

Assista mais notícias

valipomponi