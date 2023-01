Árvore cai na Lagoa do Taquaral, atinge duas pessoas e mata criança de 7 anos em Campinas

Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e Guarda Municipal foram até o local para fazer o atendimento da ocorrência. Parque foi interditado. Veja imagens gravadas logo após árvore gigante cair e atingir família na Lagoa do Taquaral

Uma criança de sete anos morreu após uma árvore de grande porte cair na Lagoa do Taquaral, principal ponto de lazer e turismo de Campinas (SP), na manhã desta terça-feira (24). Uma mulher também foi atingida.

O Corpo de Bombeiros, Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e a Guarda Municipal foram até o local para atender a ocorrência. O parque foi fechado e os visitantes foram retirados do local.

Parque é fechado após acidente que matou criança em Campinas

Prefeitura fecha todos os parques e praças da cidade

A mulher, que tem 27 anos, atingida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Anchieta. Gabriele de Araújo Rodrigues precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, em estado grave.

O acidente aconteceu próximo à lagoa dos pedalinhos. A árvore, um eucalipto, que fica ao lado da pista de caminhada, despencou e ficou atravessada. O capitão do 1º Sub Grupamento do Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Marucci Bassin, afirmou que o óbito de Isabele Tiburcio Firmino foi constatado no local.

“A pancada da árvore pegou bastante a região femural e ela acabou entrando em choque hipovolêmico no local e avançou a óbito. É uma árvore bastante grande, temos muitas árvores assim no parque. É um eucalipto. A análise técnica será feita pelos órgãos competentes, mas a árvore estava aparentemente saudável, mas o solo estava muito úmido e raiz acabou se descolando”, disse.

Árvore caiu na Lagoa do Taquaral e matou uma pessoa em Campinas

A queda da árvore assustou muito as pessoas que estavam no local realizando atividades físicas. Os pais da criança não foram atingidos pela árvore, mas a mãe ficou em estado de choque e também precisou ser socorrida. Até a publicação, a perícia ainda estava no local e o corpo aguardava para ser liberado.

‘Evitar circular em áreas com muitas árvores’

Em nota, a Prefeitura de Campinas afirmou que se solidariza com a família das vítimas e se colocou à disposição para prestar todo o auxílio necessário. O governo municipal determinou o imediato fechamento de todos os parques da cidade.

Além disso, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) pede à população que “evite circular em áreas com muitas árvores” por conta do risco de queda.

“Por causa das chuvas constantes desde dezembro, a situação em várias partes da cidade é de solo encharcado, o que aumenta o risco de quedas de árvores”, diz o texto da administração.

Árvore caiu na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e matou criança

Chuvas castigaram a cidade

Campinas vive uma situação de destruição por conta dos fortes temporais da última semana, especialmente na quinta-feira, quando choveu 125 milímetros – a terceira maior precipitação da história da cidade.

A Defesa Civil registrou a queda de pelo menos 200 árvores, pontes caíram e famílias ficaram desabrigadas. O governo municipal chegou a decretar emergência.

A Pedreira do Chapadão, outro espaço de lazer do município, foi interditada na segunda-feira por conta do risco de desmoronamento de pedras provocadas pela chuva.

Morte por queda de árvore em dezembro

Em dezembro, uma árvore caiu em cima de um carro e matou o técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos. Na segunda-feira (23), o g1 obteve com exclusividade o resultado da análise, que apontou a presença de quatro fungos no vegetal, mas descartou a existência de doenças. A principal hipótese do IAC é que a queda foi causada pelo excesso de chuva.

O caso ocorreu na manhã de 28 de dezembro em meio a uma forte chuva. O técnico em eletrônica de 36 anos passava pela Rua General Marcondes Salgado quando foi atingido e morreu.

