Árvore cai sobre carro em Mogi das Cruzes; veja outros estragos da chuva deste domingo

Imagens enviadas por motorista mostram árvore atravessada na Praça Antônio Nogueira. Moradores também registraram pontos de alagamento e falta de energia elétrica após chuva forte. Árvore cai sobre carro em frente ao Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes

Valdir Bandeira/Arquivo Pessoal

Uma árvore caiu sobre um carro durante a tempestade deste domingo (29), em Mogi das Cruzes. O veículo estava estacionado em frente ao Cemitério São Salvador quando foi atingido.

Apesar do susto, o motorista Valdir Bandeira informou que ninguém ficou ferido. Imagens enviadas por ele mostram a árvore atravessada na Praça Antônio Nogueira.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que equipes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente estão no local para fazer a retirada com apoio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e da EDP.

Árvore cai sobre carro em frente ao Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes

Valdir Bandeira/Arquivo Pessoal

Alagamentos

A tempestade que caiu logo no início da tarde ainda causou outros transtornos. Na Vila Rubens, a Rua Jair Fontes ficou alagada.

Os carros que estavam parados na via ficaram com parte dos pneus encobertos, como mostram imagens enviadas pelo morador Sérgio Kimura.

A situação foi parecida nas ruas Suiça e Rodésia, no Jardim Santos Dumont. Por lá teve morador com da casa alagada (confira as fotos abaixo).

Rua Jair Fontes, na Vila Rubens, ficou alagada durante a tempestade em Mogi das Cruzes

Sérgio Kimura/Arquivo Pessoal

Rua Suiça, no Jardim Santos Dumont, em Mogi das Cruzes

Luiz Alberto Rodrigues/Arquivo Pessoal

Casa ficou alagada na Rua Rodésia, no Jardim Santos Dumont, em Mogi das Cruzes

Rosilene Oliveira do Santos/Arquivo Pessoal

A administração municipal informou que a Praça da Bíblia também ficou alagada, mas com a diminuição da chuva o Rio Negro voltou ao volume normal.

Disse ainda que a quantidade de chuva no município será aferida durante a manhã desta segunda-feira (30) junto ao pluviômetro do DAEE no Mogilar.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes reforça que tem equipes de plantão para atender as demandas do município. O telefone da Defesa Civil é o 199.

Sem energia elétrica

Na Vila São Sebastião, o galho de uma árvore caiu sobre a fiação de energia elétrica deixando os moradores da Rua Francelino Rodrigues sem o serviço. Os cabos chegaram a soltar faíscas e fumaça.

Galho de árvore cai sobre fiação da Rua Francelino Rodrigues, na Vila São Sebastião, deixando moradores sem energia elétrica

Diego Selzio/TV Diário

A distribuidora EDP informou que uma equipe foi direcionada ao local. Disse ainda que cerca de 15 mil clientes ficaram sem energia nos municípios de Ferraz, Mogi e Poá e que trabalha para que seja restabelecida o mais rápido possível.

A companhia ressalta que, em função do volume de ocorrências, adota um procedimento que prioriza hospitais, postos de saúde, clientes com uso de equipamentos elétricos essenciais à vida, e unidades de serviços essenciais, como abastecimento de água, esgoto e telefonia.

Outras cidades

Em Ferraz de Vasconcelos, a rua da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficou completamente alagada. No meio da tarde, os trens da Linha 11-Coral circulavam com velocidade reduzida.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla