Árvore cai sobre carro pouco antes da descida da Serra das Araras; veja foto

Incidente aconteceu no trecho da Via Dutra em Piraí. Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária que cuida da estrada. Queda de árvore atinge carro na descida da Serra das Araras, em Piraí

Reprodução/Redes sociais

Uma árvore caiu sobre um carro pouco antes do início da descida da Serra das Araras na tarde desta sexta-feira (17). O incidente aconteceu no trecho da Via Dutra em Piraí (RJ), na altura do km 230. Ninguém ficou ferido. As informações são da CCR RioSP, empresa que cuida da rodovia.

O trânsito fluiu em meia pista durante a retirada da árvore — o congestionamento chegou a 3 km. Por volta de 18h30, a estrada já estava totalmente desobstruída, sem registro de lentidão.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano