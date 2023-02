Árvore cai sobre casa durante chuva em São João e quase atinge mãe e bebê; VÍDEO mostra estrago

Casa ficou destruída, fazendo com que a família se abrigasse na casa de amigos. Moradora disse que há três anos já solicitou que prefeitura fizesse o corte. Árvore cai em cima de casa e quase atinge mãe e filha em São João da Boa Vista

Uma árvore caiu em cima de uma casa na Rua Coronel Domingos Teodoro, na Vila Conceição, em São João da Boa Vista (SP), durante um temporal que atingiu a cidade na quarta-feira (15). Por pouco, os troncos e galhos não atingiram uma mãe e uma bebê de três meses que estavam dormindo na residência.

“Foi um susto enorme! Eu acordei com o barulho, com o impacto. Saí correndo e vi a árvore. Comecei a chorar porque olha, foi coisa de centímetros que não pegou a gente [eu e minha filha], que não acontece uma fatalidade com vítimas”, contou a moradora, Letícia Assis da Silva.

Tronco de árvore destruiu residência em São João da Boa Vista

Letícia Assis/Arquivo Pessoal

A casa ficou destruída, fazendo com que a família se abrigasse na casa de amigos. Segundo Letícia, ela já tinha pedido para a prefeitura fazer o corte da árvore há três anos, mas o pedido nunca foi atendido.

“Já tínhamos solicitado e desde então a gente estava esperando. Não só a gente, como os vizinhos também tinham solicitado e todo esse tempo, eles esperaram cair pra poder cortar”, desabafou.

Casa em São João da Boa Vista fica parcialmente destruída após árvore de grande porte cair

O coordenador da Defesa Civil Marcos Veríssimo disse, em entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo, que autorizou o corte da árvore no fim de janeiro, mas que por problemas burocráticos, a tarefa ainda não tinha sido executada.

“Chegou no dia 13 do mês em curso na mão do diretor para fazer o corte da árvore e por azar essa árvore caiu agora. Todo o serviço que a defesa civil puder fazer pra agilizar o andamento, eu tenho feito todo ele”, declarou.

Mais quedas

Temporal derruba 17 árvores em São João da Boa Vista

Edivaldo Gonçalves/Arquivo Pessoal

Outras 16 árvores caíram pela cidade por conta do temporal. Algumas delas atingiram a rede elétrica, prejudicando o abastecimento de energia em três bairros.

De acordo com a Elektro, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, os maiores blocos de clientes tiveram os serviços restabelecidos ainda na quarta (15).

Nesta quinta, as equipes atuam em casos pontuais nos bairros Jardim das Acácias, Jardim Itália, Jardim Europa, Jardim Bela Vista e São Antônio. A previsão é que os reparos sejam concluídos até o período da tarde.

