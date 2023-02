Árvore de natal, luva de boxe, dentadura: ônibus da RMC e Poupatempo de Campinas somam 2,3 mil itens perdidos em 2022

No total, contabilizando as duas estruturas, o aumento foi de 8% em relação a 2021. Veja como resgatar os objetos. Campinas registra aumento do número de objetos esquecidos no Poupatempo e nos ônibus

Os ônibus de transporte metropolitano das 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Poupatempo da cidade somam, juntos, 2,3 mil objetos perdidos por usuários do serviço. Entre os itens, há muitas curiosidades na lista como: notebook, árvore de natal, luva de boxe, sacolas de presentes e até dentadura.

No total, contabilizando as duas estruturas, o aumento foi de 8% em relação a 2021, considerando que, no período, foram 2,1 mil objetos encontrados e levados para o atendimento de “achados e perdidos” tanto do Terminal Metropolitano de Campinas quanto da unidade do Poupatempo. Veja abaixo os números separados:

Ônibus metropolitanos e terminal (dados da EMTU)

2021: 647 objetos esquecidos

2022: 704 objetos

Poupatempo (dados do governo estadual)

2021: 1.468 itens

2022: 1.604 itens

Os objetos perdidos no Terminal Metropolitano Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira e nas linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) são encaminhados para uma central que fica no próprio terminal, onde permanecem por 90 dias. O horário de atendimento é das 8h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sábado. O telefone da central é: (19) 3231-8590.

As agências do Correios também somam itens esquecidos que aguardam retirada. A consulta pode ser feita pela internet.

No terminal metropolitano, o objeto que lidera a lista de esquecimentos são cartões de crédito. Ainda há muitos óculos, bolsas, carteiras, chaves, cadernos, materiais escolares, rádios, entre outros.

“Todo o material esquecido no posto, quem perdeu tem que vir aqui, fazer um cadastramento, aí faz a retirada mediante protocolo assinado”, disse David Carvalho, gerente da unidade do Poupatempo do Campinas Shopping, em Campinas.

Objetos perdidos em ônibus metropolitanos de Campinas

