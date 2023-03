Árvore derruba poste, danifica telhado e deixa quadra sem energia em Palmas

Segundo a concessionária, 67 clientes ficaram sem energia na região. Árvore caiu durante a tarde na Arse 41, antiga 404 Sul. Bombeiros trabalhando na poda de árvore que caiu em Palmas

Jackeline Teixeira/TV Anhanguera

A queda de uma árvore de grande porte na Arse 41, antiga 404 Sul, causou transtorno e deixou parte do bairro sem energia no fim da tarde desta quarta-feira (8). Os bombeiros estiveram no local e cortaram parte da árvore que estava em cima de uma casa. Ninguém se feriu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Moradores contaram à reportagem da TV Anhanguera que a árvore é um pé de eucalipto antigo. Durante a queda um poste foi quebrado e o telhado de uma clínica foi atingido.

O incidente aconteceu por volta das 17h. Equipes da Energia foram ao local substituir a estrutura. Segundo a concessionária, 67 clientes ficaram sem energia na região.

Árvore derrubou poste e danificou telado de casa

Jackeline Teixeira/TV Anhanguera

A suspeita dos bombeiros é de que a queda aconteceu porque a chuva deixou o solo muito úmido e as raízes não suportaram o peso da árvore.

LEIA TAMBÉM

Árvore gigante cai durante temporal e deixa avenida interditada em Gurupi; veja vídeo

Temporal derruba árvores e causa alagamentos em bairros de Palmas

“Está acontecendo quase todos os dias. Só começar as ventanias começa as quedas de árvores. Muitas estão bem idosas e essa espécie tem uma raiz muito superficial e portanto cai fácil”, explicou o tenente Jakson Pires, do Corpo de Bombeiros.

Um caso semelhante foi registrado nesta terça-feira (7) em Gurupi, no sul do estado. Durante uma forte chuva outra árvore de grande porte caiu, interditou uma avenida e deixou mais de 300 casas sem energia por várias horas.

O que diz a Energisa

A Energisa informa 67 clientes foram afetados na tarde desta quarta-feira, 08, na quadra 404 sul, em Palmas, por causa de uma árvore que caiu na rede de baixa tensão, o que ocasionou a quebra de um poste.

Nossa equipe de manutenção já em deslocamento para substituir o poste e normalizar o mais rapido possível o fornecimento de energia.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200