Árvore gigante cai durante temporal e deixa avenida interditada em Gurupi; veja vídeo

Mais de 200 casas estão sem energia elétrica e duas escolas suspenderam as aulas. Caso aconteceu na tarde desta terça-feira. Árvore gigante cai em avenida de Gurupi

Débora Ciany/TV Anhanguera

Uma árvore gigante caiu na avenida Espírito Santo, entre as ruas 21 e 22, no setor Jardim Eldorado, em Gurupi. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira. Duas casas do lado oposto da rua, na frente da árvore, foram danificadas. A árvore atingiu a rede elétrica, deixando mais de 200 casas sem energia elétrica.

Veja o vídeo que mostra a árvore caída na avenida:

Árvore gigante cai durante temporal e deixa avenida interditada em Gurupi

O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o corte da árvore. Pelo vídeo, é possível ver a raiz arrancada rente ao muro de uma casa. A árvore toma toda a pista e a avenida foi interditada.

De acordo com apuração da TV Anhanguera e do g1, 218 casas estão sem energia elétrica. A companhia de energia está no local e indica que a previsão de retorno do fornecimento do serviço é de seis horas (confira nota completa no final desta reportagem). Além da energia, a internet também foi afetada. Cerca de 150 casas estão sem sinal de internet na região, por causa do rompimento de cabos atingidos por galhos.

Avenida fica interditada no setor Jardim Eldorado

Débora Ciany/TV Anhanguera

Ainda de acordo com nossas apurações, duas escolas da região suspenderam as aulas por causa da falta de energia elétrica.

Por enquanto, não foi registrado nenhum ferido nem carro atingido.

Risco de mais chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) classificou o estado em perigo, por chuvas intensas. O órgão prevê chuvas de até 100 mm por dia, com ventos que atingem até 100 km/h. O INMET ainda alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em todo o estado.

O que diz a Energisa

Devido a forte chuva ocorrida nesta terça-feira, 07, em Gurupi, uma árvore de grande porte veio a cair na rede elétrica de baixa tensão, provocando a interrupção de energia. A Energisa já está no local e isolou o trecho para que não houvesse riscos para o Corpo de Bombeiros e profissionais da Prefeitura, responsáveis pela retirada da árvore. Assim que este procedimento for finalizado, a Energisa fará o trabalho de reestabelecimento da energia elétrica na região.

Vittorio Ferla