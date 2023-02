Árvore que pode causar cegueira, abóbora mais pesada do mundo, couve-flor de 27 quilos: relembre recordes do mundo vegetal

Veja 5 marcos listados pelo Guinness World Records. A árvores mais perigosa, o mamoeiro mais alto, a couve-flor, abóbora e manga mais pesadas do mundo. Esses são alguns dos marcos do universo dos vegetais já listados pelo Guinness World Records.

A seguir, conheça ou relembre 5 recordes.

1. ‘Árvore da morte’💀🌳

A seiva da mancenilheira é venenosa e ácida e o contato com a pele humana causa o surgimento de bolhas.

Mica

Imagine só se abrigar debaixo de uma árvore durante a chuva e correr o risco de ficar com bolhas na pele ou até mesmo cego?

Isso pode acontecer caso alguém dê o azar de topar com a mancenilheira, árvore que é considerada a mais perigosa do mundo pelo Guinness, título que ganhou em 2011. Ela é até conhecida como “árvore da morte”.

Quem está no Brasil não precisa ter essa preocupação, pois ela não tem incidência no país. A mancenilheira (Hippomane mancinella) é nativa da Florida (EUA) e costa caribenha. Ela tem incidência na América Central e chega só até o norte da América do Sul (Colômbia e Venezuela).

Ela é perigosa porque a seiva que exala do seu tronco é venenosa e ácida. O contato com a pele humana causa o surgimento de bolhas e pode provocar cegueira caso entre em contato com os olhos.

Fruto da macenilheira também é tóxico.

Picturethis

E não para por aí: o seu pequeno fruto verde também causa bolhas e dor intensa. “Se uma dessas árvores mortais for queimada, a fumaça resultante pode causar cegueira se atingir os olhos de uma pessoa”, diz o Guinness.

2. Mamoeiro mais alto do mundo é brasileiro 🏆

Maior mamoeiro do mundo é registrado no Paraná pelo Guiness Book.

O mamoeiro mais alto do mundo é do Brasil, mais especificamente da cidade de Nova Aurora, no Paraná.

A árvore mede 14 metros e 55 centímetros de altura e entrou para o livro dos recordes no ano passado, após ser avistada por um agricultor em abril de 2021.

“Olhei pra cima e tinha até fruta, é mamão,” relatou o dono da propriedade Tarcísio Folts, ao g1, na ocasião do recorde.

3. Couve-flor de 27 quilos 🥬

Couve-flor mais pesada do mundo tem 27 quilos e foi colhida em 2014

Guinness Book

Tem passatempo para todos os gostos. O do agricultor britânico Peter Glazebrook é cultivar vegetais gigantes.

Em 2014, ele colheu a couve-flor mais pesada do mundo: de 27,48 quilos.

O agricultor, que também já colheu a batata, a cebola e a berinjela mais pesada do mundo, vive em suas estufas em Nottinghamshire em busca de novos recordes.

4. Manga mais pesada que um bebê recém-nascido 🥭

Agricultores Germán Orlando Novoa Barrera e Reina Maria Marroquín colheram manga de 4,25kg

Guinness World Records

Na Colômbia, os agricultores Germán Orlando Novoa Barrera e Reina Maria Marroquín conseguiram colher uma manga de 4,25 quilos em julho de 2020, quebrando o recorde anterior de 3,43 quilos, que era mantido há mais de 10 anos por uma manga encontrada nas Filipinas.

O peso de uma manga, em média, é de apenas 150 a 200 gramas.

A manga recordista é mais pesada que um bebê recém-nascido, que tem entre 2,5 e 3,9 quilos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria.

5. Abóbora de 1,2 tonelada 🎃

Stefano Cutrupi com sua abóbora gigante

Divulgação/Guiness World Records

Na Europa, o fazendeiro italiano Stefano Cutrupi enfrentou desafios climáticos do país para conseguir estimular o desenvolvimento de uma abóbora gigante.

Mas ele conseguiu alcançar o desafio: em setembro de 2021, apresentou em um festival uma abóbora de 1,2 tonelada, que ganhou o reconhecimento de mais pesada do mundo pelo Guiness World Records, em outubro do mesmo ano.

Stefano disse que precisou superar o desafio do clima na Itália para realizar o feito – a região da Sicília, onde ele realizou o cultivo, registrou temperaturas que chegaram a 48.8°C em agosto de 2021.

“O controle climático é um fator essencial desde a germinação até a colheita. Para permitir que as plantas se expressem no seu melhor, é uma questão de aquecimento, resfriamento, sombreamento, nebulização, irrigação quando necessário”, disse ao Guiness.

Vittorio Rienzo