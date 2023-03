Árvore tomba e atinge ciclista em avenida no litoral de SP; VÍDEO

Segundo testemunha, a vítima levantou e saiu andando entre os galhos. A queda da árvore em Santos também perfurou o vidro de um carro que estava estacionado. Ciclista é atingida por árvore que tombou no litoral de SP; VÍDEO

Uma ciclista foi atingida por uma árvore que caiu em uma avenida em Santos, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1, nesta terça-feira (7), mostram o momento exato do acidente. Uma testemunha afirmou que a moça levantou do chão após a queda e saiu andando entre os galhos. Um carro que estava estacionado também foi atingido e ficou danificado.

Câmeras de monitoramento instaladas na Avenida Pedro Lessa, no bairro Aparecida, flagraram a cena que ocorreu na sexta-feira (3). A árvore começou a tombar e caiu exatamente quando a mulher passou pelo mesmo trecho da avenida. Logo atrás, vinha outro ciclista. Ele conseguiu reduzir a velocidade, freou a bicicleta e acabou não sendo atingido (veja o vídeo acima).

Ciclista foi atingida por árvore que tombou na Avenida Doutor Pedro Lessa, em Santos

Felipe Varela, de 33 anos, é técnico em Tecnologia da Informação e mora próximo ao local do incidente. Ele contou à reportagem que, após o acidente, a ciclista saiu andando entre os galhos. Segnudo ele, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi chamado.

Varela registrou a situação de um dos carrosm que estava estacionado na avenida e também foi atingido pela árvore. Na foto, é possível ver que um galho perfurou o vidro do automóvel. Segundo ele, uma equipe da prefeitura esteve no local para verificar a situação e remover os galhos da via.

“Aparentemente a árvore não apresentava rachaduras, mas acho que ela foi afetada pelas chuvas. Eu tento não parar embaixo de árvore devido à isso, mas tem momento que não tem como, temos que nos arriscar. [O acidente] foi logo depois dessas chuvas. Eu creio que muitas árvores de Santos teriam que ser avaliadas e, caso condenadas, trocadas por uma muda”, opiniou Varela.

Carro que estava estacionado na Avenida Doutor Pedro Lessa, em Santos, foi atingido por queda de árvore e ficou com o vidro perfurado

Prefeitura

A Prefeitura de Santos informou que uma equipe da Secretaria das Prefeituras Regionais esteve no local, na última sexta-feira (3), e constatou uma árvore ipê rosa, com cerca de 9 metros de altura, com parte dos seus galhos caídos na via. Agentes da CET-Santos conduziram o desvio do trânsito para a Rua Alexandre Martins e Avenida Pedro Lessa foi liberada cerca de 50 minutos depois.

Segundo a prefeitura, o local onde está a árvore mencionada é um corredor comercial com grande fluxo de veículos e requer esquema especial de poda, em horário e condições diferenciados. De acordo com a programação do serviço na Cidade, o trecho receberá poda até julho deste ano.

Os serviços de manejo arbóreo, sobretudo a poda, é realizado uma vez ao ano, com algumas exceções, a cada dois anos. A programação é feita por bairros e, atualmente, está no Macuco. Na sequência atenderá os bairros Piratininga, Jabaquara, Marapé, Campo Grande, Vila Belmiro, Pompeia.

Cada bairro leva, em média de duas a quatro semanas para ser atendido, o que pode variar conforme quantidade de ruas e condições climáticas. Os serviços emergenciais podem impactar a programação. Devido às fortes chuvas a partir de 15 de fevereiro, houve a necessidade de interrupção da poda regular. O serviço deve ser requerido por meio da Ouvidoria, através do site, do telefone 162 ou pessoalmente no Paço Municipal, das 10h às 16h.

Equipes da prefeitura estiveram no local para fazer a limpeza da via após a queda da árvore

