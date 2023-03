As 6 graduações que pagam os menores salários para recém-formados nos EUA

Seis cursos superiores pagam salário médio de US$ 40.000 (cerca de R$ 210 mil), cinco anos após a formatura, de acordo com levantamento do Federal Reserve (Banco Central norte-americano) de Nova York. O curso de artes está entre os que pagam menores salários aos recém-formados

Divulgação/FSC Student Dance Organization

Levantamento do Federal Reserve (Banco Central norte-americano) de Nova York mostra os seis cursos de graduação que pagam os menores salários anuais aos recém-formados norte-americanos. Teologia e religião foi o curso que teve a pior remuneração.

O levantamento leva em conta os salários pagos até cinco anos depois da conclusão do curso superior.

Segundo a pesquisa, os recém-formados com diplomas nessas seis áreas ganham menos de US$ 40.000 (cerca de R$ 210 mil) por ano.

O relatório, divulgado em fevereiro, de acordo com o site Business Insider, analisou os salários médios anuais dos graduados com idades entre 22 e 27 anos em 2021.

O levantamento do Federal Reserve de Nova York mostra que os seis cursos com salários mais baixos são das áreas de ciências sociais e artes.

Na outra ponta, os cursos de graduação com melhores salários são das áreas de tecnologia, engenharia e matemática. Segundo o Business Insider, os recém-formados em engenharia química ocupam o primeiro lugar, com salário médio de US$ 75.000 (R$ 390 mil).

Veja abaixo os cursos de graduação com menores salários pagos no início da carreira, além das taxas de desemprego e de subemprego (trabalham menos do que poderiam).

1. Teologia e religião

Curso de teologia e religião é o que tem o menor salário nos EUA para recém-formados

Wirestock/Freepik

Salário médio no início da carreira: US$ 36.000 (R$ 187.200)

Taxa de desemprego: 3,6%

Taxa de subemprego: 35,5%

No meio da carreira, os graduados em teologia e religião ganham uma média de US$ 52.000 anualmente, de acordo com o Federal Reserve de Nova York. Entre os cargos estão pastor (salário médio de US$ 42.936 por ano) e missionário (US$ 82.268).

2. Ciências da família e do consumo

Salário médio no início de carreira: US$ 37.000 (R$ 192.400)

Taxa de desemprego: 8,9%

Taxa de subemprego: 47,9%

Os graduados em ciências da família e do consumidor ganham US$ 60.000 no meio da carreira, de acordo com o Federal Reserve de Nova York. Alguns dos empregos da área são oficial de serviço comunitário, que paga média de US$ 28.259 ao ano, e nutricionista (US$ 41.309).

3. Serviços sociais

Salário médio no início de carreira: US$ 37.000 (R$ 192.400)

Taxa de desemprego: 3%

Taxa de subemprego: 27,7%

Os graduados em serviços sociais ganham US$ 52.000 no meio da carreira, de acordo com o Federal Reserve de Nova York. As carreiras que abrangem serviços para a comunidade pagam uma média de US$ 42.103 ao ano. Na outra ponta, os terapeutas ganham US$ 75.019 ao ano.

4. Psicologia

Salário médio no início de carreira: US$ 37.400 (R$ 194.480)

Taxa de desemprego: 4,7%

Taxa de subemprego: 47,6%

Os graduados em psicologia podem esperar ganhar US$ 65.000 no meio da carreira, de acordo com o Federal Reserve de Nova York.

Os graduados que trabalham com terapia ganham salário médio de US$ 67.600 por ano. Já os que trabalham com psiquiatria ganham média de US$ 219.482.

5. Lazer e hospitalidade

Salário médio no início de carreira: US$ 38.000 (R$ 197.600)

Taxa de desemprego: 5,3%

Taxa de subemprego: 58,6%

A indústria de lazer e hospitalidade inclui hotéis, alimentos e bebidas e turismo. Os graduados em gerenciamento de lazer e hospitalidade podem ganhar US$ 60.000 no meio da carreira.

Alguns dos trabalhos realizados pelos graduados incluem gerente geral assistente, que paga em média US$ 43.943 por ano, e gerente regional (US$ 52.669).

6. Artes

Salário médio no início de carreira: US$ 39.000 (R$ 202.800)

Taxa de desemprego: 7,6%

Taxa de subemprego: 64%

Os graduados em artes cênicas ganham salário médio no meio da carreira de US$ 62.000, de acordo com o Federal Reserve de Nova York.

A área de coreografia paga salário médio nacional de US$ 28.289 por ano no meio da carreira. Já os diretores de criação ganham salário médio de US$ 75.687 por ano.

Vittorio Rienzo