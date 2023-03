As diferentes áreas do conhecimento são reconhecidas no Sabin

Disciplinas acadêmicas, atividades físicas e artísticas compõem a proposta de formação dos estudantes Com metodologia ativa, o Sabin tem como compromisso o desenvolvimento integral de seus estudantes.

Todas as áreas do conhecimento merecem ser valorizadas e desenvolvidas. Esse é o pensamento do Liceu Albert Sabin, que busca estimular e contemplar os talentos de seus estudantes nos diferentes contextos acadêmicos. A proposta pedagógica do Sabin parte do olhar individualizado para o aluno e se desenvolve por meio da integração dos projetos interdisciplinares, das dinâmicas socioeducacionais e dos conteúdos trabalhados em sala de aula e demais ambientes da escola. A prática, tanto intelectual quanto física e artística, é necessária para um bom desenvolvimento acadêmico. Com infraestrutura completa e ensino humanizado, o Sabin, de Ribeirão Preto (SP), reforça a importância das disciplinas acadêmicas, das atividades físicas e artísticas.

As disciplinas acadêmicas ampliam o desenvolvimento intelectual, além de fazer parte da aquisição de conhecimento de mundo e aprimoramento do raciocínio. A escola conta com educadores inovadores, atualizados e especializados em cada área do conhecimento, que oferecem excelência na prática docente para os alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Para o Sabin, todas as áreas do conhecimento devem ser reconhecidas e apoiadas igualmente, assim como as escolhas profissionais dos estudantes.

O Liceu Albert Sabin oferece uma ampla e completa grade de atividades físicas e esportivas para os alunos do Ensino Médio.

Em relação às atividades físicas, essas são uma forma de prática acadêmica e física. No ginásio poliesportivo, há um momento de concretização de seu importante papel e há o reconhecimento de que a prática de esportes é essencial para a saúde e, também, para a socialização, pois os estudantes têm a possibilidade de (re)conhecer talentos, exercitar o corpo, fortalecer a mente e trabalhar em equipe. Assim, contribui-se para a concentração e bons hábitos cotidianos.

Com a mesma importância, as práticas artísticas são desenvolvidas por meio de propostas interdisciplinares. O Sabin as reconhece, como parte essencial do processo de aprendizagem dos estudantes, por trazer elementos que formam a história da humanidade e estimulam as diferentes formas de expressão. As metodologias ativas são intensamente exploradas no ateliê de Artes.

Por fim, proporciona-se uma formação integral – cidadã, ética e profissional. A relevância do trabalho desenvolvido em cada área no Sabin oferece uma aprendizagem significativa, na qual é possível vivenciar situações reais, locais e globais.

Serviço

Liceu Albert Sabin – Unidade Golfe

Endereço: Av. Luís Eduardo de Toledo Prado, 2170 – Ribeirão Preto (SP)

Telefone: (16) 3602-5250

Site: https://liceuasabin.br/

Liceu Albert Sabin – Unidade Califórnia (Ensino Médio)

Endereço: Rua José Curvelo da Silveira Jr., 110, Jardim Califórnia – Ribeirão Preto (SP)

Telefone: (16) 3602-8200

Facebook: https://www.facebook.com/liceuasabin#!/liceuasabin

